Футбол

Мавритания и Ангола сыграли вничью на Кубке африканских наций — 2019RT на русском 12:32

Сборные Мавритании и Анголы по футболу сыграли вничью в матче группового этапа Кубка африканских наций 2019 года. Встреча завершилась со счётом 0:0.
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Мавритания и Ангола сыграли вничью на Кубке африканских наций — 2019

RT на русском12:32
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
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