Футбол

Мауро Икарди решил остаться в «Интере»Вести.Ru 21:56

Форвард футбольной сборной Аргентины и миланского "Интера" Мауро Икарди на своей официальной странице в Instagram опубликовал большой пост, посвященный клубу. В нем 26-летний аргентинец заявил, что планирует остаться в "Интере".
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Икарди решил остаться в «Интере»

Спорт-Экспресс13:37

Икарди обвинил руководство «Интера» в неуважении по отношению к игроку и клубу

Sport24.ru14:19

Икарди: в трудные моменты я всегда демонстрировал любовь к «Интеру»

Чемпионат14:13

Мауро Икарди решил остаться в «Интере»

Вести.Ru21:56

Икарди: «Я остаюсь в „Интере“»

Soccer.ru14:02

Икарди: «Ради „Интера“ я отклонил предложения, от которых бы другие не отказались»

Евро-футбол.ру15:19

Спаллетти: «Икарди? Не буду говорить о тех, кто не заботится об интересах „Интера“»

Eurosport.ru11:21
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Общество

В России введена обязательная маркировка сигарет

В России с 1 марта 2019 г. вводится обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос.
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Мэр Биробиджана ушел в отставку

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Трамп в эфире Fox News заявил, что он настаивал на полной денуклеаризации, тогда как северокорейская сторона хотела провести ее только в определенных местах.
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Украинский министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Россия и Белоруссия появились, отделившись от Киевской Руси, наследницей которой является Украина.
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Ранее, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко заявил, что Украина "продемонстрировала успешный пример проведения реформ".
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В ближайшее время в войсках появятся системы С-500

Как сообщил газете "Красная Звезда" начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров, военные проходят обучение в учебном центре в Гатчине (Ленинградская область), передает ТАСС.
Обновлено в 20:39
Армия и оружие

SANA: военные США вывезли 50 тонн золота ИГ из Сирии

Армия США на вертолетах вывезла около 50 т золота из Сирии по договоренности с террористическими группировками, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на местные источники.
Обновлено в 19:57
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Российское судно врезалось в мост в Южной Корее, капитан был пьян

В южнокорейском городе Пусан произошла авария: российское грузовое судно Seagrand врезалось в мост.
Обновлено в 09:32
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В Хабаровске уволят водителя, который выгнал из автобуса детей

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Общество

Омбудсмен РФ проверит степень опасности «Хизб ут-Тахрир» и ее членов

Омбудсмен РФ проверит степень опасности "Хизб ут-Тахрир" и ее членов В аппарате уполномоченного Татьяны Москальковой рассказали "Ъ", что планируется сделать для соблюдения прав членов организации "Хизб ут-Тахрир".
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Армия и оружие

В Венесуэле сообщили об обещанных военным $20 тыс. за дезертирство

Обновлено в 22:15
Политика

Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе

США не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС Украины вновь войдут в Керченский пролив, сообщает "Страна.ua".
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Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла в результате схода снежной лавины и неопытности.
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Каждый третий рискует потерять работу без цифровых навыков

Каждый третий отметил, что рискует потерять работу, если не будет проходить обучение в этой сфере.
Обновлено в 19:15
Политика

Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Венесуэле

Совет Безопасности ООН большинством голосов не принял российский проект резолюции по Венесуэле.
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Транспорт

В Москве начали штрафовать за выезд на «вафельную» разметку

С 1 марта вступили в силу новые правила дорожного движения, согласно которым водителей в Москве начнут штрафовать в автоматическом режиме за выезд на «вафельную» разметку на перекрестках.
Обновлено в 22:20
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Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП в Москве

Обновлено в 17:17
Происшествия

СК возбудил еще одно дело после самосуда над школьником в Приморье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после инцидента в школе №2 города Большого Камня, где родители устроили самосуд над пятиклассником.
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Экс-адвоката Трампа вновь допросят в Конгрессе США

Экс-юристу Дональда Трампа Майклу Коэну вновь придется побывать на Капитолийском холме в Вашингтоне, Конгресс США решил повторно допросить его.
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В Германии начался суд по делу племянника Дмитрия Киселева

Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей

У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей.
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«Спартак» выиграл у СКА во втором матче серии

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Воры в законе нашли способ спастись от новой уголовной статьи

Воры в законе и правоохранительные органы активно готовятся к появлению новой статьи Уголовного кодекса об ужесточении ответственности для криминальных авторитетов.
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В США посчитали время подлета «Авангарда»

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В Киеве неизвестные совершили нападение на секретаря Совета по нацбезопасности и обороне Украины Александра Турчинова.
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Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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