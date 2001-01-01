Футбол

Мауро Икарди покинет «Интер», но хочет остаться в ИталииВести.Ru 09:35

Форвард футбольной сборной Аргентины и миланского "Интера" Мауро Икарди все-таки покинет клуб в летнее трансферное окно. Конфликт с руководством "нерадзурри" затянулся и не оставляет игроку пути назад. Но при этом Икарди хочет остаться в чемпионате Италии.
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Икарди не намерен покидать серию А. Кроме «Юве» им интересуется «Наполи»

Sports.ru11:51

СМИ: Икарди не намерен покидать серию А

Спорт-Экспресс12:09

Мауро Икарди покинет «Интер», но хочет остаться в Италии

Вести.Ru09:35

Икарди не хочет уезжать из Италии и может перейти в «Ювентус» или «Наполи»

Чемпионат12:10

СМИ: Икарди хочет остаться в Италии

Матч ТВ08:19

СМИ: Икарди хочет остаться в Италии

Sportbox.RU08:19

«Ювентус» и «Наполи» могут получить шанс подписать Икарди

Soccer.ru06:33
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Музыка

Группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на Евровидении

Группа Freedom-Jazz girls band отказалась представлять Украину на Евровидении, говорится в заявлении артистов в соцсети Facebook.
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Общество

Георгий Данелия выведен из искусственной комы

Знаменитого советского и российского кинорежиссера Георгия Данелию вывели из искусственной комы. Об этом рассказала его жена Галина.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Российские военные следят за американским эсминцем в Балтийском море

Эсминец "Грейвли" ВМС США зашел в акваторию Балтийского моря, за ним организовано непрерывное слежение силами Балтийского флота, сообщает национальный центр управления обороной России.
Обновлено в 13:41
Политика

Новак признал транзит газа через Украину самым дорогим маршрутом

"Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление на сегодняшний день является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен — в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты", - сказал министр.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Политика

Клишас ответил Познеру на критику закона об оскорблении государства

Вторым проектом закона предлагается ввести административное наказание за оскорбительные публикации в интернете в адрес общества, государства и госсимволов — штрафы от одной до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Обновлено в 13:18
Футбол

«Арсенал» перенес матч с ЦСКА из Тулы в Грозный

«Арсенал» не сможет сыграть матч с ЦСКА на домашнем стадионе в Туле из-за неудовлетворительного состояния газона.
Обновлено в 13:03
Политика

В сирийском лагере «Рукбан» зафиксировали первый случай проказы

Катастрофическая ситуация, сложившаяся в лагере беженцев "Рукбан" в Сирии, привела к десяткам смертей, а также к случаю заболевания проказой, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во вторник в ходе заседания Совбеза.
Обновлено в 12:39
Политика

Кортеж Порошенко едва не застрял посреди разбитой дороги под Львовом

На кадрах видно, что автоколонне пришлось значительно снизить скорость из-за дорожных ям. В итоге даже образовалась своеобразная пробка.
Обновлено в 13:10
Происшествия

Оставленного в «Лосином Острове» ребенка передали под опеку бабушке

Ребенок, оставленный матерью на ночь в заповеднике «Лосиный Остров», передан под опеку бабушке, власти Москвы будут оказывать семье социальную помощь.
Обновлено вчера в 14:44
Здоровье

В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни россиян

В ходе круглого стола "Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения" в Совете Федерации Аполихин сообщил, что так называемый репродуктивный потенциал (возможность рожать здоровых детей - ред.) во многом зависит от репродуктивного здоровья и репродуктивного поведения человека.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова подала в суд на Радимова

Обновлено вчера в 16:28
Политика

WP: военные США отключили интернет российской «фабрике троллей»

Киберкомандование США в 2018 г. успешно заблокировало доступ в интернет российскому Агентству интернет-исследований, более известному как «фабрика троллей», сообщает газета The Washington Post со ссылкой на несколько неназванных источников.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой

Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Политика

Волкер пригрозил ужесточением санкций против РФ из-за Крыма

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер написал во вторник в своем Твиттере, что Вашингтон намерен "сохранять и ужесточать санкции", пока Крым не будет возвращен Украине.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП

В московском аэропорту Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости источник в аэропортовых службах.
Обновлено в 05:44
Технологии

В работе сервисов «Яндекс.Такси» и Uber произошел сбой

Сбой произошел во вторник вечером в работе сервисов «Яндекс.Такси» и Uber. На проблемы пожаловались пользователи в Twitter.
Обновлено в 13:29
Происшествия

В Татарстане женщину довезли до скорой в ковше трактора

Автор возмущался, что машина скорой помощи не смогла проехать к дому. Сообщение собрало большое количество комментариев.
Обновлено в 07:59
Общество

Суд не смог развести Аршавина с Казьминой

На суде интересы супругов представляли их юристы. Адвокат Казьминой утверждает, что Аршавин требует "огромные деньги" от супруги.
Обновлено в 12:19
Политика

Должники больше не смогут выезжать за границу через Беларусь

Через белорусскую границу из России не смогут уехать богатые должники, прячущиеся от приставов.
Обновлено в 04:41
Политика

Юрий Борисов: Серийный выпуск самолета МС-21 перенесен на 2021 год

Серийное производство российского гражданского самолета МС-21 начнется в 2021 году.
Обновлено в 10:53
Музыка

Хор исполнил в Исаакиевском соборе песню об атомной бомбардировке США

Обновлено в 01:52
Политика

Мэр Риги Ушаков намерен участвовать в выборах в Европарламент

Мэр Риги Нил Ушаков планирует принять участие в выборах в Европарламент от списка латвийской партии «Согласие».
Обновлено в 12:46
Общество

Январские морозы придут в Москву на выходных

Столбики термометров в столице в первые весенние выходные могут опуститься до 12 градусов ниже нуля, сообщила "РГ" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 10:16
Политика

Павла Грудинина лишили депутатского мандата

Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.
Обновлено в 08:19
Политика

Нетаньяху назвал главную тему переговоров с Путиным в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал центральной темой предстоящих в среду переговоров в России присутствие Ирана в Сирии, которому он пообещал противодействовать до тех пор, пока иранские силы не покинут соседнюю страну.
Обновлено в 12:01
Политика

В порту Роттердама изъято 90 тысяч бутылок российской водки

Водку перевозили на судне китайской компании.
Обновлено в 12:31
Экономика

Стратегия «Новатэк» предусматривает 57 млн тонн производства СПГ

Стратегия «Новатэк» предусматривает сегодня 57 миллионов тонн производства СПГ к 2030 году.
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«Самая красивая наркоманка России» попыталась покончить с собой

Обновлено в 11:12
Экономика

Медведев поручил разработать меры по повышению доходов россиян

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил главам регионов изучить структуру доходов населения и на основе анализа предложить варианты их повышения.
Обновлено в 11:29
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