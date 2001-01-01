Футбол

Мауро Икарди покинет «Интер», но хочет остаться в ИталииВести.Ru 09:35

Форвард футбольной сборной Аргентины и миланского "Интера" Мауро Икарди все-таки покинет клуб в летнее трансферное окно. Конфликт с руководством "нерадзурри" затянулся и не оставляет игроку пути назад. Но при этом Икарди хочет остаться в чемпионате Италии.
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Икарди не хочет уезжать из Италии и может перейти в «Ювентус» или «Наполи»

Чемпионат12:10

СМИ: Икарди хочет остаться в Италии

Sportbox.RU08:19

Икарди хочет остаться в Серии А и выбирает между «Ювентусом» и «Наполи»

ProstoProSport09:20

Икарди не намерен покидать серию А. Кроме «Юве» им интересуется «Наполи»

Sports.ru11:51

СМИ: Икарди хочет остаться в Италии

Матч ТВ08:19

СМИ: Икарди не намерен покидать серию А

Спорт-Экспресс12:09

«Ювентус» и «Наполи» могут получить шанс подписать Икарди

Soccer.ru06:33
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Политика

Новак назвал транзит газа через Украину самым дорогим

В конце 2019 года истекают подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа Украине и транзит газа через территорию страны в Европу.
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Небензя: Россия внесет в СБ ООН проект заявления по Венесуэле

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, Россия намерена внести в СБ ООН проект заявление с призывом к дипломатическому урегулированию кризиса в Венесуэле.
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Энергетика

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В общей сложности 8044 опрошенных в рамках QS Academic Survey эксперта упомянули хотя бы один российский вуз.
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Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
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WP рассказала о кибератаке американских спецслужб на Россию

По словам источников газеты, кибератака проводилась для того, чтобы "помешать россиянам развернуть кампанию по дезинформации, которая бы поставила под сомнение результаты выборов".
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Адвокат Бутиной сообщил сроки вынесения приговора

Дрисколл подчеркнул, что как сторона обвинения, так и сторона защиты заинтересованы в депортации Бутиной в Россию после оглашения приговора.
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Украина может отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году после скандала с победительницей национального отбора певицей Maruv.
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Марата Башарова лишили работы после избиения жены

Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили найти замену актеру Марату Башарову после того, как стало известно, что он избил жену.
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По делу Арашуковых задержаны еще два человека

Двое новых подозреваемых задержаны во вторник по делу Арашуковых.
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Происшествия

В горах Сербии ищут троих россиян

На юге Сербии в горах Копаоник заблудились трое граждан России. К настоящему времени примерное их местонахождение уже определено.
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Общество

Суд не смог развести Аршавина с Казьминой

На суде интересы супругов представляли их юристы. Адвокат Казьминой утверждает, что Аршавин требует "огромные деньги" от супруги.
Обновлено в 12:19
Хоккей

СКА проиграл «Спартаку» в первом матче плей-офф КХЛ

В двух последних сезонах СКА встречался в первом раунде плей-офф с «Витязем» и «Северсталью» и оба раза выиграл в серии матчей со счетом 4:0.
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Происшествия

Кокорина и Мамаева оставили под арестом

Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину, его брату Кириллу, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому до 8 апреля, передает корреспондент RNS из зала суда.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана

Обновлено в 00:48
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Небензя призвал срочно эвакуировать людей из «Эр-Рукбана»

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал расформировать сирийский лагерь беженцев Рукбан и эвакуировать оттуда всех желающих, передает РИА "Новости".
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Бывший директор ФБК Рубанов объявлен в федеральный розыск

Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова объявили в федеральный розыск, говорится в базе розыска МВД РФ.
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Здоровье

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— Прим. ред.) возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет <...>
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Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Нидерландская таможня изъяла 90 тыс. бутылок русской водки «для КНДР»

Нидерландская таможня изъяла в порту Роттердама прибывший туда в прошлый четверг, 21 февраля, контейнер из России с тремя тысячами ящиков водки.
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Политика

Кремль отреагировал на критику показанного в Дагестане спектакля

Ранее в Сети появилась информация о спектакле «Охота на мужчин», который был показал в том числе в Дагестане.
Обновлено в 04:53
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В Госдуму внесен проект об электронном голосовании на выборах в Москве

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Кортеж Порошенко чуть не застрял посреди разбитой дороги под Львовом

Мэр Червонограда Андрей Залевский опубликовал в Facebook видео, на котором кортеж президента Украины Петра Порошенко с трудом пробирается по разбитой дороги во Львовской области.
Обновлено в 12:21
Футбол

«Арсенал» перенес матч с ЦСКА из Тулы в Грозный

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер написал во вторник в своем Твиттере, что Вашингтон намерен "сохранять и ужесточать санкции", пока Крым не будет возвращен Украине.
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» отказался от зарплаты €20,4 млн в год

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Премьер-министр России Димитрий Медведев поручил провести анализ доходов россиян, чтобы определить меры по их увеличению, следует из списка поручений, опубликованных на сайте правительства.
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Борисов уточнил, что несмотря на санкции к концу 2020 планируется получить сертификат, а после (в 2012 году) — выйти на серийное производство.
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