Футбол
Маурисио Почеттино: похоже, Кейн выбыл до конца сезонаВести.Ru вчера в 18:15
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" с минимальным счетом – 1:0. В начале второго тайма форвард "шпор" Гарри Кейн получил повреждение. Наставник лондонцев Маурисио Почеттино предположил, что главный голеадор команды выбыл до конца сезона.
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Экономика
Венесуэла продаёт очередные 8 тонн золота
Объём подготовленного к продаже золота составляет 8 тонн. Всего с начала 2019 года золотые резервы ЦБ Венесуэлы сократились на 30 тонн.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Политика
Лев Шлосберг подготовил законопроект об ответственности власти за неуважение к гражданам
Российский политик, правозащитник, член Федерального политического комитета партии Яблоко Лев Шлосберг рассказал о подготовке законопроекта Об ответственности власти за публичное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией Российской Федерации правам и свободам человека и гражданина .
Обновлено в 02:03
Происшествия
Двух пенсионеров жестоко убили в Челябинске
Тела двух пенсионеров, 71-летнего мужчины и 79-летней женщины, были обнаружены во вторник, 9 апреля, в частном доме в поселке Мебельный в Челябинске.
Обновлено в 03:46
Политика
Помпео отметил различие ситуаций с Голанами и Крымом
Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы назвали признаки скорого развода
Свадебные фотографы описали случаи на свадьбах, которые, по их мнению, указывали на серьезные проблемы во взаимоотношениях молодоженов.
Обновлено в 03:57
Происшествия
ВС и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Космос
No Homo Sapiens: Первооткрыватель Нибиру опроверг теорию Дарвина
Главная теория, принадлежащая Чарльзу Дарвину, относит людей к приматам вида Homo Sapiens.
Обновлено в 02:20
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Россиянину нужно около 66 тысяч рублей для благополучной жизни, сообщила "Российская газета" со ссылкой на опрос Финансового университета при правительстве России.
Обновлено в 03:31
Политика
Путин назвал исказившего его слова переводчика «бандитом»
Во время беседы переводчик шведского языка исказил слова президента России, на что он отреагировал с юмором.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Воронеже задержан подозреваемый в наезде на курсанта МЧС
Подозреваемый в намеренном наезде на курсанта воронежского филиала ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» в Воронеже 1 апреля задержан.
Обновлено в 02:03
Футбол
Клуб Бекхэма представил проект своего стадиона
Американский клуб «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, в своём официальном «инстаграме» представил проект своего будущего стадиона.
Обновлено в 03:56
Политика
ФСБ задержала сторонника «Правого сектора» по фамилии Пирожок
ФСБ задержала в московском регионе члена запрещенной украинской организации «Правый сектор» по фамилии Пирожок, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление спецслужбы по Москве и Московской области.
Обновлено вчера в 07:06
Политика
Эрдоган считает возможным поставку С-400 ранее июля
Обновлено в 03:47
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Общество
Госдума позволяет получать «детские выплаты» по месту жительства
Правительственный законопроект о правилах выплат семьям, имеющим детей, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.
Обновлено в 04:01
Авто
В России падают продажи иномарок
По итогам 1 квартала 2019 года в нашей стране было реализовано 290,1 тыс. новых автомобилей иностранных марок (с учетом LCV), что на 1,5% ниже результата годичной давности.
Обновлено в 03:19
Политика
Коллеги поздравили Матвиенко с юбилеем стихами Некрасова
Обновлено в 03:28
Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
Обновлено в 01:00
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Политика
Венесуэла покидает Организацию американских государств
В сообщении МИДа говорится, что признание Х. Гуаидо ОАГ —это одно из самых печальных решений организации, а также применение давления и шантажа на страны-члены, входящие в объединение, для удовлетворения пожеланий Вашингтона.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 11:14
Гаджеты
Google подтвердила подготовку новых планшетов и ноутбуков
В прошлом месяце ресурс Business Insider сообщил о планах Google сократить подразделение по выпуску ноутбуков и планшетов, в результате деятельности которого появились на свет ноутбук Pixelbook и планшет Pixel Slate, в связи с «сокращением дорожной карты».
Обновлено в 02:33
Общество
Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году
Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Советский проспект перекрыли из-за пожара
Обновлено в 01:52
Происшествия
Футболистов Кокорина и Мамаева доставили к зданию суда с вещами
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые обвиняются в умышленном причинении легкого вреда здоровью, были доставлены с вещами к Пресненскому районному суду в Москве, пишут "Известия".
Обновлено вчера в 07:38