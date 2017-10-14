Футбол

Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ поборется за победу в АПЛ»
Матч ТВ
вчера в 23:57

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино выразил уверенность в способности команды в нынешнем сезоне реально бороться за победу в АПЛ.
Матч ТВвчера в 23:57

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Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ поборется за победу в АПЛ»

Матч ТВвчера в 23:57

Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ поборется за победу в АПЛ»

Sportbox.RUвчера в 23:57

Почеттино: «„Тоттенхэму“ предстоит пройти долгий путь, чтобы реально претендовать на чемпионство»

Евро-футбол.рувчера в 17:00

Маурисио Почеттино: «В начале сезона казалось, что все против нас. „Ливерпуль“ и „Ман Сити“ – фавориты, но мы поборемся за победу в АПЛ»

Sports.ruвчера в 16:35
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Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:59
Футбол

Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи»

Зарплата сенегальца увеличилась до 6 миллионов евро в год. Он стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол

«Валенсия» обыграла «Уэску», Черышев отдал голевую передачу

Обновлено вчера в 07:52
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с сотрудниками СИЗО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в составе команды заключённых проведут матч с охранниками следственного изолятора, в котором они находятся под арестом.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол

Скрипченко возглавит «Торпедо-БелАЗ»

Новым главным тренером «Торпедо-БелАЗ» станет Вадим Скрипченко.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол

Хавбек «Севильи» заработал красную карточку пока шел в раздевалку

Футболист получил красную карточку в перерыве, когда шел в раздевалку.
Обновлено вчера в 18:43
Футбол

«Гимарайнш» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Спортинга»

Спортинг прервал беспроигрышную серию из шести игр в чемпионате Португалии и с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице, а Гимарайнш расположился на пятой строчке, имея в активе 25 очков.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол

Дмитрий Назаров: «Глушаков не может руководить заговором в „Спартаке“»

Известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал обвинения фанатов клуба в адрес капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол

Дзюба попал в топ-100 лучших футболистов года по версии Marca

Обновлено вчера в 11:51
Футбол

Вратарь «Ювентуса» рассказал об изменениях в клубе с приходом Роналду

Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны после матча с "Ромой" в рамках 17-го тура Серии А рассказал об изменениях в команде с приходом нападающего Криштиану Роналду, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:44
Футбол

«Хоффенхайм» и «Майнц» сыграли вничью

"Хоффенхайм" сыграл вничью с "Майнцем" в матче 17-го тура чемпионата Германии (1:1). Хозяева поля набрали 25 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице, гости с 21 баллом располагаются на 12-й строчке.
Обновлено вчера в 13:59
Футбол

Балотелли снялся в документальном фильме «Я не обезьяна»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли снялся во французском документальном фильме о расизме в футболе под названием «Я не обезьяна».
Обновлено вчера в 14:58
Футбол

Мбаппе может превзойти Роналду по достижениям

Кампос, считает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может превзойти португальца.
Обновлено вчера в 11:18
Футбол

Натурализированный Боломбой постепенно учит русский язык

Форвард рассказал о стремлении натурализированного игрока выучить русский язык.
Обновлено вчера в 21:10
Футбол

Г. Невилл: «Боюсь, мне придется переехать в Папуа–Новую Гвинею, если „Ливерпуль“ выиграет АПЛ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал удачное выступление «Ливерпуля» в нынешнем сезоне АПЛ.
Обновлено вчера в 17:19
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Маурисио Почеттино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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