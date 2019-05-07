Футбол
Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ должен показать свой лучший футбол»Матч ТВ вчера в 12:19
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Аякса».
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Почеттино заявил, что «Тоттенхэму» нечего терять в ответном матче ЛЧ с «Аяксом»
RT на русскомвчера в 13:43
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