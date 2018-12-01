Футбол
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча против «Арсенала» Унаи Эмери.
Sports.ruвчера в 16:45
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 12:47, Ашберн
Футбол
«Енисей» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 12:21
Футбол
«Ман Сити» одержал 6-ю победу подряд и сохранил лидерство в АПЛ
«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» в матче 14-го тура чемпионата Англии (3:1). Команда Хосепа Гвардиолы одержала шестую победу подряд в АПЛ и сохранила лидерство в таблице.
Обновлено в 12:15
Футбол
«Леганес» обыграл «Вальядолид» в матче чемпионата Испании
Обновлено в 12:40
Футбол
Владимир Федотов – об отмене матча с «Крыльями»: «Игра не стоит свеч»
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов положительно оценил отмену матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
Обновлено в 10:14
Футбол
Фанаты «Уотфорда» вывесили баннер в память о владельце «Лестера»
Фанаты «Уотфорда» во время матча 14-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (0:2) почтили память владельца оппонентов.
Обновлено в 12:37
Футбол
Аршавин вошел в список 22 лучших футболистов чемпионата Казахстана
Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин включен в список 22 лучших игроков чемпионата Казахстана-2018, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).
Обновлено в 11:52
Футбол
Владелец «Палермо» продал клуб за 10 евро
Владелец «Палермо» Маурицио Дзампарини продал клуб за символическую цену в 10 евро компании из Нидерландов.
Обновлено в 12:30
Футбол
СПАЛ и «Эмполи» завершили матч Серии А результативной ничьей
В матче 14-го тура чемпионата Италии СПАЛ сыграл вничью с "Эмполи" со счётом 2:2. Встреча состоялась в Ферраре на стадионе "Паоло Мацца".
Обновлено в 11:13
Футбол
Волейбольный «Зенит» обыграл «Белогорье» в матче Суперлиги
Игра проходила на домашней площадке петербуржцев в рамках шестого тура Суперлиги чемпионата России и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Обновлено в 12:39
Футбол
«Краснодар» забил пять мячей в ворота «Урала» в молодежном первенстве
В Краснодаре завершился матч 16-го тура российского молодежного первенства. «Краснодар» принимал на своем поле сверстников из «Урала».
Обновлено в 09:48
Футбол
«Анжи» и «Уфа» назвали стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Уфы» на матч 16-го тура российской Премьер-лиги, который состоится сегодня на стадионе «Анжи Арена».
Обновлено в 10:49
Футбол
Заседание исполкома РФС перенесено с 6 на 19 декабря
Ближайшее заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 19 декабря 2018 года, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.
Обновлено в 07:33
Футбол
ЦСКА отправил Эрнандеса восстанавливаться после травмы в Англию
Московский ЦСКА отправил уругвайского нападающего Абеля Эрнандеса восстанавливаться после травмы приводящих мышц бедра в Англию.
Обновлено в 11:17
Футбол
«Милан» хочет подписать Фабрегаса и Кристенсена
Обновлено в 11:51
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Вилья перешел в японский клуб, за который выступает Иньеста
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