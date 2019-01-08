Футбол

Маурисио Перейра заявил, что летом покинет «Краснодар»
Вести.Ru
05:30

Уругвайский полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Маурисио Перейра сообщил, что не будет продлевать контракт с командой и летом покинет Россию. Уругваец выступает за "Краснодар" с 2013 года. Перейра объяснил свое решение семейными причинами.
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