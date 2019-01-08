Футбол
Маурисио Перейра заявил, что летом покинет «Краснодар»
Маурисио Перейра заявил, что летом покинет «Краснодар»Вести.Ru05:30
Уругвайский полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Маурисио Перейра сообщил, что не будет продлевать контракт с командой и летом покинет Россию. Уругваец выступает за "Краснодар" с 2013 года. Перейра объяснил свое решение семейными причинами.
Вести.Ru05:30
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Политика
Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему газа в Калининграде
В Калининграде Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы.
Обновлено в 05:55
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео
В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
«Калибры» улучшат и приспособят под ядерный боезаряд
«Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 06:28
Политика
Томос об автокефалии церкви Украины забрали из Софийского монастыря
Обновлено в 06:00
Общество
Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты
Обновлено в 03:47
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Кино
Актёра Ивана Бортника проводили в последний путь аплодисментами
В Москве завершилась церемония прощания с актёром Иваном Бортником, поклонники и коллеги артиста проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Магнитогорске под завалами дома обнаружили ценные вещи
В Магнитогорске нашли ценные вещи при разборе завалов обрушившегося подъезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 03:31
Общество
В России запретили порошковый алкоголь
С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Спорт
Глава WADA анонсировал возбуждение множества новых дел
«Если [наша] миссия добьется успеха и получит доступ к данным, это может вывести нас из длительного тупика и потенциально привести к возбуждению множества дел», — цитирует пресс-служба WADA слова главы агентства Крейга Риди.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
Эрдоган возмущен словами Болтона о роли Турции в Сирии
Ранее Болтон, комментируя вывод войск коалиции во главе с США из Сирии, сообщил, что сроки вывода сил зависят от обеспечения безопасности сил самообороны курдов — союзников Вашингтона, от возможных действий со стороны Турции.
Обновлено в 05:25
Политика
Посольство Британии ждет подтверждения на визит к задержанному Уилану
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.
Обновлено в 04:33
Общество
В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру
Пятитысячная купюра остается самой подделываемой в России. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:49
Технологии
Mastercard решила поменять логотип
С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Обновлено вчера в 18:00
ЖКХ
Авария оставила без воды 70 тыс. жителей Орла
Свыше 700 многоквартирных домов, в которых проживают около 70 тыс. человек, остались без холодной воды в городе Орле из-за аварии на магистральном трубопроводе.
Обновлено в 04:33
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Кушнерев
Обновлено в 03:16
Авто
Чем порадует российский автопром в ближайшие годы
ГАЗ начнет продажи "ГАЗелей-Next" с двигателем Volkswagen и новыми опциями C началом 2019 года "Группа ГАЗ" начинает российские продажи "малотоннажников" "ГАЗелей-Next", оснащенных 2-литровыми дизелями Volkswagen, знакомым по моделям Transporter, Multivan и Crafter.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Германии напали на депутата бундестага
В Германии неизвестные напали на депутата бундестага, председателя бременского земельного отделения партии «Альтернатива для Германии» Франка Магница.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Германии задержан подозреваемый в утечке личных данных политиков
В понедельник утром правоохранительные органы Германии задержали двадцатилетнего учащегося и жителя земли Гессен, который подозревается в утечке в интернет личных сведений на немецких политиков и журналистов, сообщает портал Spiegel Online (SPON).
Обновлено в 05:00
Происшествия
ООН ищет новый дом бежавшей из Саудовской Аравии девушке
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) ищет страну, которая бы предоставила убежище 18-летней Рахаф Альканун, сбежавшей из Саудовской Аравии, сообщает тайское издание Khaosod.
Обновлено в 05:49
Экономика
Турция закрыла пролив Босфор из-за плохих метеоусловий
Обновлено в 06:32
Футбол
Полузащитник «Зенита» Паредес близок к переходу в «Челси»
Лондонский "Челси" заинтересован в услугах аргентинского полузащитника санкт-петербургского "Зенита" Леандро Паредеса.
Обновлено в 06:38
Финансы
Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря
В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Энергетика
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43%
В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.
Обновлено в 02:38
Политика
Британские военные демонтируют крышу дома Скрипаля в Солсбери
Британские военные полностью демонтируют в ближайшее время крышу дома Сергея Скрипаля в Солсбери.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
Ходовые испытания новых российских атомных подводных лодок «Князь Владимир» (проект 955А, «Борей-А») и «Казань» (проект 885М, «Ясень-М») завершатся летом текущего года.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
В Турции начался суд по делу об убийстве российского посла
В Турции сегодня начинается судебный процесс по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:14