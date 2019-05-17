Футбол

Маурисио Перейра намерен сменить «Краснодар» на ИспаниюВести.Ru 01:56

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра сообщил о своем желании покинуть российскую команду. Уругвайский футболист признался, что у него имеется несколько вариантов продолжения карьеры в одном из клубов чемпионата Испании.
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Перейра может продолжить карьеру в «Бетисе» или «Сельте»

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М. Перейра: хотел бы показать себя в «Сельте» и «Бетисе»

Чемпионатвчера в 17:39

Перейра не будет продлевать контракт с «Краснодаром» и уедет в Испанию

РИА Новости01:04

Маурисио Перейра: «Хочу играть в Ла Лиге»

Sports.ruвчера в 21:51

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Перейра: «Не буду продлевать контракт с „Краснодаром“. Хочу доказать, что могу играть в Испании»

Бомбардир.рувчера в 19:10

Маурисио Перейра: Интерес «Бетиса» и «Севильи»? Это хорошие команды, хотел бы проявить себя там

Спорт день за днемвчера в 18:42
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Политика

ЕС утвердил механизм введения санкций за кибератаки

«17 мая 2019 года совет установил механизм, который позволяет ЕС вводить целенаправленные ограничительные меры для сдерживания и реагирования на кибератаки, которые представляют собой внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов, включая кибератаки на третьи государства или международные организации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС.
Обновлено в 06:33
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
Кино

Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль нового Бэтмена

Обновлено в 02:46
Экономика

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Авто

Hyundai Encino стал вторым по популярности кроссовером марки

Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Машина снесла фонарный столб на Нагатинской набережной

На юге Москвы произошла авария с участием иномарки.
Обновлено в 02:10
Политика

Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019

Российский певец Сергей Лазарев выступит в первой части финала международного песенного конкурса «Евровидение-2019», которая пройдёт в субботу, 18 мая.
Обновлено вчера в 18:31
Футбол

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Идлибе

По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой

Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

В Саратове выпавшую из окна пенсионерку от смерти спас кондиционер

В Саратове 80-летняя местная жительница во время чистки окон выпала из окна многоэтажки на девятом этаже.
Обновлено в 08:09
Политика

Игорь Коломойский вернулся на Украину

Предприниматель Игорь Коломойский вернулся на Украину. Об этом сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено 15 мая в 21:56
Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Двукратная чемпионка Игр в Пхенчхане немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила о завершении карьеры в 25 лет.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Путин назвал главное российское оружие XXI века

Обновлено в 07:34
Общество

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено вчера в 07:40
Общество

Раздражающий протестующих екатеринбуржцев забор в сквере не уберут

Обновлено в 04:43
Армия и оружие

Американские автоматчики смогут стрелять почти на километр

Командование Морской пехоты США запросило новое оптическое снаряжение для стрелкового оружия.
Обновлено в 08:16
Энергетика

«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину

Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео

В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США. Ролик опубликовал телеканал ABC7.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Раскрыто влияние санкций США на конструкцию Су-57

Обновлено в 07:53
Экономика

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Политика

Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе.
Обновлено в 05:43
Наука

Быстрая ходьба может существенно продлить жизнь

Обновлено в 04:59
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