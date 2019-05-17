Футбол
Маурисио Перейра намерен сменить «Краснодар» на ИспаниюВести.Ru 01:56
Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра сообщил о своем желании покинуть российскую команду. Уругвайский футболист признался, что у него имеется несколько вариантов продолжения карьеры в одном из клубов чемпионата Испании.
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