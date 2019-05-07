Футбол

Маурицио Сарри может возглавить «Рому»Еженедельник Футбол 10:34

В услугах 60-летнего специалиста заинтересована «Рома». Столичная команда готова сделать предложение главному тренеру «Челси» Маурицио Сарри по окончании сезона. Римский клуб переключился на его кандидатуру после отказа Антонио Конте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сарри: «Могу поработать в другом английском клубе»

Евро-футбол.ру10:24

«Рома» хочет пригласить Сарри

Soccer.ruвчера в 14:31

Сарри: «Если смогу, хотел бы остаться в „Челси“»

Sport24.ru09:04

СМИ: «Рома» после отказа Конте намерена пригласить Сарри

ProstoProSportвчера в 16:03

Сарри может возглавить «Рому» вместо отказавшегося Конте

Нева Спортвчера в 14:40

Маурицио Сарри: «Хочу остаться в „Челси“»

Спорт-Экспресс09:13

«Рома» намерена пригласить Сарри после отказа Конте

Чемпионатвчера в 14:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Обновлено в 09:22
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

Дробыш внезапно стал нахваливать Ольгу Бузову

Обновлено в 10:53
Общество

Известная писательница назвала Сталина виновником блокады Ленинграда

Обновлено вчера в 04:33
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Происшествия

Иркутск погрузился в дым лесных пожаров

Обновлено в 11:20
Экономика

В России снизилась младенческая смертность

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Политика

Полякам откроют доступ к обломкам самолета Качиньского

Обновлено в 10:47
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:51
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Общество

У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка

Клиенты ВТБ испытывают сложности при работе с "ВТБ-онлайн", не могут войти в систему, сообщили "Интерфаксу" в среду несколько клиентов кредитной организации.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Российский военный корабль пойдет на иголки или в страну НАТО

Обновлено в 07:45
Кино

В Сеть попала полная версия фильма «Покемон. Детектив Пикачу»

В англоязычной версии фильма Пикачу озвучивает Райан Рейнольдс, а в России свой голос покемону подарит Петр Иващенко, который озвучивает Рейнольдса в фильмах с ним.
Обновлено в 03:10
Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

Повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25% вступит в силу 10 мая, сообщил федеральный реестр в среду.
Обновлено в 09:33
Здоровье

Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала

Обновлено в 00:43
Общество

Для учителей создадут правила поведения в соцсетях

Обновлено в 06:49
Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Общество

Власти Пятигорска устроили «парад дошкольных войск»

Мероприятие проходило на площади у Вечного огня. Принимал детский парад мэр Пятигорска Андрей Скрипник.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Общество

Беглов вручил медали и «Единые карты петербуржца» блокадникам

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил «Единые карты петербуржца» блокадникам на встрече в честь праздника Великой Победы.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту «Домодедово»

Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва.
Обновлено в 11:08
Политика

Националист Демушкин станет главой Барвихи с 13 мая

Обновлено в 11:11
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное