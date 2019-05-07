Футбол
Маурицио Сарри может возглавить «Рому»Еженедельник Футбол 10:34
В услугах 60-летнего специалиста заинтересована «Рома». Столичная команда готова сделать предложение главному тренеру «Челси» Маурицио Сарри по окончании сезона. Римский клуб переключился на его кандидатуру после отказа Антонио Конте.
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