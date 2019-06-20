Футбол
Маурицио Сарри: «Знаю, кого хотел бы видеть в „Ювентусе“»Bookmaker-ratings.ru 06:50
Напомним, что Сарри назначен главным тренером «Ювентуса» 16 июня. Его контракт будет действовать до 30 июня 2022 года. Под руководством итальянского специалиста «Челси» занял третье место в АПЛ, вышел в финал Кубка Лиги и выиграл Лигу Европы.
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Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
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Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
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Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
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Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
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Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
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Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время «Прямой линии».
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В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации
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Пожар в таунхаусе в Подмосковье локализован
Пожар в подмосковном Пушкино, где горит таунхаус, локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
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Путин: закон о суверенном интернете не предусматривает ограничений
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Путин ответил на вопрос о фейковых новостях
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СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату
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На Украине европейское турне Зеленского назвали провалом
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne.
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