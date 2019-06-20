Футбол

Маурицио Сарри: «Знаю, кого хотел бы видеть в „Ювентусе“»Bookmaker-ratings.ru 06:50

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Напомним, что Сарри назначен главным тренером «Ювентуса» 16 июня. Его контракт будет действовать до 30 июня 2022 года. Под руководством итальянского специалиста «Челси» занял третье место в АПЛ, вышел в финал Кубка Лиги и выиграл Лигу Европы.
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