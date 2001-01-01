Футбол

Маурицио Сарри: «Жиру останется в „Челси“ на следующий сезон»Спорт-Экспресс 05:54

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что нападающий Оливье Жиру останется в команде на следующий сезон. По информации Sky Sports, руководство "Челси" воспользовалось опцией в контракте француза, которая предполагает автоматическое продление соглашения на 12 месяцев.
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Оливье Жиру останется в «Челси»

Вести.Ru07:01

Маурицио Сарри: «Жиру останется в „Челси“ на следующий сезон»

Спорт-Экспресс05:54

Сарри: «Жиру останется в „Челси“»

Soccer.ru02:41
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