Футбол
Маурицио Сарри: «Жиру останется в „Челси“ на следующий сезон»Спорт-Экспресс 05:54
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что нападающий Оливье Жиру останется в команде на следующий сезон. По информации Sky Sports, руководство "Челси" воспользовалось опцией в контракте француза, которая предполагает автоматическое продление соглашения на 12 месяцев.
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