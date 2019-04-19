Футбол

Маурицио Сарри: «Жиру останется в „Челси“ на следующий сезон»Спорт-Экспресс 05:54

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что нападающий Оливье Жиру останется в команде на следующий сезон. По информации Sky Sports, руководство "Челси" воспользовалось опцией в контракте француза, которая предполагает автоматическое продление соглашения на 12 месяцев.
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СМИ: Жиру останется в «Челси» еще на один сезон

Матч ТВ08:00

СМИ: Жиру останется в «Челси» еще на один сезон

Sportbox.RU08:00

СМИ: «Челси» продлил контракт с Жиру на один год

РИА Новости07:45

Оливье Жиру останется в «Челси»

Вести.Ru07:01

Маурицио Сарри: «Жиру останется в „Челси“ на следующий сезон»

Спорт-Экспресс05:54

Сарри: «Жиру останется в „Челси“»

Soccer.ru02:41
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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