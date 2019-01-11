Футбол
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что нападающий "синих" Виллиан не покинет клуб этой зимой. Ранее сообщалось, что 30-летним бразильцем интересовалась "Барселона".
Спорт-Экспресс13:34
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 19:22, Ашберн
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля
Обновлено в 17:12
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
Обновлено вчера в 17:20
Спорт
Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира
Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира-2018/2019 в немецком Оберхофе.
Обновлено в 12:06
Космос
Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны
Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.
Обновлено в 06:25
Путешествия
Немцы признались в неприязни к туристам из России и Великобритании
Обновлено в 06:57
Автоспорт
Экипаж Николаева выиграл пятый этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева победил на пятом этапе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.
Обновлено в 17:40
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next
Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено в 11:09
Спорт
Александр Логинов опозорил Мартена Фуркада
Обновлено в 12:26
Музыка
Объявлены претенденты на «Евровидение-2019» от России
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
США решили отправить военные корабли в Арктику
Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС
На федеральной трассе "Кавказ" убиты трое боевиков, открывших огонь по сотрудникам ДПС из ВАЗ 2107.
Обновлено в 12:40
Политика
Парламент Македонии одобрил переименование страны в Северную Македонию
Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики.
Обновлено в 13:10
Происшествия
В СК рассказали о ходе расследования убийства журналистов в ЦАР
Обновлено в 05:37
Политика
Трамп похвастался снимком стены на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере фотографию построенной части стены на южной границе страны.
Обновлено в 15:38
Политика
Украинский министр назвал Крымский мост бутафорией
Чиновник считает, что мост не выдержит землетрясения, поскольку он "движется даже в спокойном состоянии", причём в Киеве это связывают с мифическими нарушениями при строительстве.
Обновлено в 04:51
Спорт
Норвежский спортсмен открыл сосуды для допинг-тестов голыми руками
Обновлено в 17:55
Космос
Илон Маск показал ракету Starship для суборбитального полета
В сентябре 2018 года Маск представил первого туриста для полета вокруг Луны, который планируют осуществить на корабле Starship.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Крыша здания обрушилась на людей в Харькове
Не менее трех человек пострадали при обрушении крыши недостроенного здания на Московском проспекте в Харькове, сообщило 11 января агентство УНН.
Обновлено в 16:28
Культура
Американская Netflix купила российский сериал за рекордную сумму
Как отмечает издание, это крупнейшая сумма по выкупу прав иностранной компанией для отечественных сериалов.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В ОНК рассказали об условиях содержания обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин четырех государств Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже, переведён из карантина в двухместную камеру следственного изолятора "Лефортово".
Обновлено в 12:17
Происшествия
В Канаде двухэтажный автобус въехал в остановку
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в канадской столице Оттаве, сообщает городская полиция.
Обновлено в 18:56
Наука
Северный магнитный полюс смещается с аномальной скоростью
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Москве произошло смертельное ДТП с шестью машинами
Ранее сообщалось, что под Красноярском произошло ДТП с автобусом, есть жертвы.
Обновлено в 14:38
Происшествия
Шестнадцать человек погибли при пожаре в наркоцентре в Эквадоре
Обновлено в 18:51
Политика
Во Франции сегодня ожидаются новые акции «желтых жилетов»
Протесты, которые начались осенью как акции против роста цен на бензин, теперь стали выражением общего недовольства.
Обновлено в 16:00
Энергетика
Новак рассказал о росте цен на бензин в 2019 году
Цены на бензин в РФ в 2019 году будут расти в пределах инфляции, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Варшаве граждан Польши и Китая арестовали по подозрению в шпионаже
Сообщается, что сотрудники ABW также провели обыски в домах подозреваемых, кроме того, были изъяты документы в офисах Huawei и фирме Orange, на которую в последнее время работал Петр Д. Сообщается, что оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Суд в Москве вынес приговор командиру группы разведки ДНР Лысаковскому
Обновлено в 09:53
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп
Обновлено вчера в 06:05
Кино
Кинокритики наградили режиссера Серебренникова спецпремией
Обновлено в 12:57