Футбол

Маурицио Сарри: «Виллиан не покинет „Челси“ этой зимой»
Спорт-Экспресс
вчера в 13:34

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что нападающий "синих" Виллиан не покинет клуб этой зимой. Ранее сообщалось, что 30-летним бразильцем интересовалась "Барселона".
Спорт-Экспрессвчера в 13:34

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Тренер «Челси» прояснил будущее форварда Виллиана

Газета.Ruвчера в 19:32

Сарри: Виллиан не покинет «Челси» зимой

Чемпионатвчера в 17:59

Маурицио Сарри: «Виллиан важен для „Челси“, невозможно, что он уйдет в январе»

Матч ТВвчера в 08:54

Маурицио Сарри: «Виллиан не покинет „Челси“ этой зимой»

Спорт-Экспрессвчера в 13:34

Сарри: «Виллиан очень важен для нас»

Soccer.ruвчера в 11:23

Маурицио Сарри: «Уход Виллиана невозможен этой зимой»

Sports.ruвчера в 13:10

Сарри: «Виллиан зимой из „Челси“ не уйдет»

Евро-футбол.рувчера в 13:41
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Происшествия

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Кино

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Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

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Происшествия

В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС

На федеральной трассе "Кавказ" убиты трое боевиков, открывших огонь по сотрудникам ДПС из ВАЗ 2107.
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля

Обновлено вчера в 17:12
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Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди»

Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ сериала «Лучше, чем люди» российского производства.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

Крыша здания обрушилась на людей в Харькове

Не менее трех человек пострадали при обрушении крыши недостроенного здания на Московском проспекте в Харькове, сообщило 11 января агентство УНН.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия

Похищенный в Москве оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова

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Думается, что и на этот раз им не избежать главной магистрали Парижа, где по сложившейся за два месяца традиции завершаются субботние "налеты" неформалов на столицу.
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Как Россия сыграла вничью с Сербией на ЧМ по гандболу

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Армия и оружие

США направили десантный корабль для прикрытия вывода войск из Сирии

ВМС США направили к Сирии десантный корабль с морскими пехотинцами, вертолетами и другой авиатехникой для прикрытия вывода своих войск из страны.
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Объем внутреннего долга Минфин Украины оценивает в $8,4 млрд.
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16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке

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Появилось видео посадки китайского спутника на обратную сторону Луны

В Сети появилось видеозапись мягкой посадки китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.
Обновлено вчера в 08:22
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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next

Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
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Здание Павелецкого вокзала в Москве проверяют из-за угрозы взрыва

Полицейские проверяют здание Павелецкого вокзала в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва.
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В ОНК рассказали об условиях содержания обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин четырех государств Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже, переведён из карантина в двухместную камеру следственного изолятора "Лефортово".
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Ученые сделали первую в истории фотографию черной дыры

Астрономы получили первые в истории детальные снимки сверхмассивной черной дыры, располагающейся в центре Млечного Пути.
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