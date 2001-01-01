Футбол
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что нападающий "синих" Виллиан не покинет клуб этой зимой. Ранее сообщалось, что 30-летним бразильцем интересовалась "Барселона".
Спорт-Экспресс13:34
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Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля
Обновлено в 17:12
Космос
Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны
Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.
Обновлено в 06:25
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено вчера в 17:20
Спорт
Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира
Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира-2018/2019 в немецком Оберхофе.
Обновлено в 12:06
Культура
Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди»
Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ сериала «Лучше, чем люди» российского производства.
Обновлено в 09:14
Политика
Парламент Македонии одобрил переименование страны в Северную Македонию
Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики.
Обновлено в 13:10
Кино
Кинокритики выбрали лучшие фильм и режиссера 2018 года
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
США решили отправить военные корабли в Арктику
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Дагестане убили боевиков, напавших на сотрудников ДПС
Обновлено в 12:24
Спорт
Биатлонист Логинов одержал первую победу в карьере
Обновлено в 10:06
Спорт
Колобков: WADA признало работу РУСАДА отвечающей всем требованиям
«20 декабря WADA завершило мониторинг работы РУСАДА и признало её положительной и отвечающей всем требованиям», — заявил Колобков.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Белорусов призвали доказать свои амбиции на независимость
Белорусский президент Александр Лукашенко 11 января заявил, что гражданам его страны предстоит доказать, что они достойны жить в независимом государстве.
Обновлено в 14:40
Гаджеты
Apple представит три новые модели iPhone в 2019 году
Американская корпорация Apple в 2019 году планирует презентовать три новые модели iPhone, среди которых будет бюджетная версия смартфона iPhone XR, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:42
Энергетика
Новак рассказал о росте цен на бензин в 2019 году
По словам Новака, резкий рост цен на бензин в январе этого года был разовым. Министр связал его с повышением НДС.
Обновлено в 14:17
Наука
Северный магнитный полюс смещается с аномальной скоростью
Обновлено в 01:42
Общество
На птицефабрике объяснили появление «девятка» яиц
Обновлено в 03:31
Гаджеты
Компания Apple может заняться производством одежды
Обновлено в 13:26
Происшествия
Полпредам ДНР досталось от суда
Обновлено в 17:30
Политика
Россия нацелена на расширение сотрудничества с Белоруссией
Официальный представитель МИД России подтвердила, что по всем конкретным вопросам, которые упомянул Лукашенко, а это поставки сельхозпродукции, налоговый маневр, автомобильные перевозки и многое другое, ведутся переговоры по линии конкретных министерств и ведомств двух стран.
Обновлено в 06:25
Общество
В Госдуме предлагают приравнять системы нагревания табака к сигаретам
По словам Чернышова, в альтернативных сигаретам устройствах от ведущих табачных компаний действительно не горит табак, однако выделяются химические вещества, которые образуются в результате курения, как и в обычных сигаретах.
Обновлено вчера в 23:34
Космос
Илон Маск показал ракету Starship для суборбитального полета
В сентябре 2018 года Маск представил первого туриста для полета вокруг Луны, который планируют осуществить на корабле Starship.
Обновлено в 07:20
Политика
ЦИК отказал в регистрации двум претендентам на пост президента Украины
"Рассмотрев представленные документы, комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала Велидченко и Фаренюк в регистрации кандидатами на пост президента Украины", - сообщается на официальной странице ЦИК в Facebook.
Обновлено в 16:20
Экономика
Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров
Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам. Об этом в пятницу, 11 января, сообщают «Известия».
Обновлено в 04:58
Происшествия
В России могут запретить пластиковые окна
Обновлено в 08:59
Политика
NASA уведомила «Роскосмос» об отмене приглашения Рогозина в США
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) официально уведомило «Роскосмос» о том, что приглашение главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в Соединённые Штаты пришлось отменить.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Заснеженная крыша торгового павильона рухнула на людей в Харькове
Аналогичное происшествие сегодня было зафиксировано в ДНР: в Авдеевке рухнула крыша торгового павильона, не выдержав массы снежного покрова.
Обновлено в 16:23
Гаджеты
Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой
Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил новый смартфон самостоятельного бренда Redmi - Redmi Note 7, продажи которого стартуют в Китае уже с 15 января, сообщает News.ru.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы
Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает.
Обновлено в 14:19
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next
Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено в 11:09
Музыка
Объявлены претенденты на «Евровидение-2019» от России
Обновлено в 12:09