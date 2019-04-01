Футбол
Наставник «Челси» ответил фанатам на критикуГазета.Ru вчера в 17:45
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ответил на критику болельщиков во время матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Кардифф Сити", передает "Советский спорт".
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Сарри ответил фанатам «Челси» на критику: «Им стоило подождать окончания матча»
Sport24.ruвчера в 17:18
Маурицио Сарри: Я привыкаю к такому отношению со стороны болельщиков «Челси»
Советский спортвчера в 17:36
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Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
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Стерлигов продает хлеб для бедных за 440 рублей
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Сергей Шнуров высмеял «экстремизм» в песне Наташи Королевой
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Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
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В России произошла утечка персональных данных покупателей магазинов
Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.
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После объезда Текслера в Челябинске закрыли киоск с шаурмой
Сегодня, 1 апреля, стало известно, что из подземного перехода на площади Революции «исчез» и киоск, торгующий шаурмой.
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Рогозин объяснил отсутствие у России метанового двигателя
По мнению главы «Роскосмоса», «метановый двигатель даст нам возможность многократного использования ракет-носителей».
Обновлено в 07:07
Финансы
Сургутнефтегаз владеет суммой в 45 млрд долларов
Общее количество свободных денежных средств и денежных эквивалентов ПАО «Сургутнефтегаз» превысило 3 трлн рублей или 45 млрд долларов.
Обновлено в 05:05
Игры
«Змейка» появилась в Google Maps в честь 1 апреля
Компания Google в очередной раз приготовила для пользователей сюрприз в честь 1 апреля.
Обновлено в 02:49
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Спорт
Мустафина отказалась от выступления на чемпионате Европы
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»
Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Гаджеты
Опубликованы данные о серии видеокарт Intel Xe, флагман — Xe Power 2
Философия Intel Xe подразумевает новации в трёх направлениях: техпроцессе, микроархитектуре и «е». До сих пор концепция «e» никем из производителей не была реализована идеально: двойные графические ускорители всегда имели проблемы и не масштабировались линейно.
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Зеленский остался лидером голосования после подсчета 70% протоколов
По результатам обработки 70,03% бюллетеней на выборах президента Украины в голосовании лидирует Владимир Зеленский, набравший 30,45% голосов.
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Футбол
РПЛ: матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции
Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 21-го тура чемпионата России прояснил ситуацию с переносом матча 26-го тура "Спартак" – "Рубин".
Обновлено в 06:35
Политика
Эра правления нового императора Японии получит название Рэйва
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Авто
13 компаний изменили цены на автомобили в России
Цены на легковые автомобили в России изменились у 13 компаний в марте текущего года.
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Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов
Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Аризоне упал вертолет ВМС США, погибли два пилота
Близ города Юма в штате Аризона рухнул вертолет Корпуса морской пехоты США.
Обновлено вчера в 18:31