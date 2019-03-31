Маурицио Сарри: «В конце концов „Челси“ заслужил эту победу»Sportbox.RU вчера в 12:47

В концовке матча "Челси" удалось забить дважды и вырвать победу со счетом 2:1. Тем не менее, по ходу всего первого тайма команда Сарри не нанесла ни одного удара в створ. «Челси» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 57 очками.

Энергетика Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2» Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.

Спорт Алиев показал четверной тулуп на тренировке Российский фигурист Дмитрий Алиев на тренировке в Санкт-Петербурге показал комбинацию из четверного тулупа и тройного акселя.

Экономика В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.

Финансы Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Происшествия В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.

Финансы Минфин предложил использовать ФНБ по норвежской модели Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.

Происшествия Проректор Рязанского государственного университета задержана По информации УМВД, ранее в отношении ректора РГУ было возбуждено два уголовных дела, по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и о мошенничестве.

Технологии Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.

Хоккей СКА – ЦСКА: команды представили составы на третий матч в серии ЦСКА и СКА представили составы на третий матч финала Западной конференции. Об этом команды сообщили в своих Твиттер-аккаунтах.

Политика МИД России прокомментировал выборы на Украине Под названием "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине" ведомство разместило видеоролик на своей странице в Facebook.

Происшествия В дагестанском филиале Россельхозбанка идут обыски По данным источника «ЧК», в настоящий момент в дагестанском филиале Россельхозбанка проводятся обыски.

Политика В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными Сегодняшняя украинская избирательная кампания может войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная.

Общество Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).

Происшествия Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.

Происшествия Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.

Происшествия В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта» В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».

Энергетика Экспорт «Газпрома» в марте упал на 18% Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в марте 2018 года упал по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 18% - до 16,1 млрд куб. м, следует из сообщения "Газпрома".

Армия и оружие В параде Победы в Петербурге поучаствуют 100 единиц военной техники В параде Победы на Дворцовой площади в 2019 году пройдут торжественным маршем 100 единиц военной техники.

Армия и оружие Умер основатель завода-производителя вездеходов для ВС РФ ИЗТМ выпустил первую машину «Нулевку» в 1981, а в середине 1980-х годов производство было доведено до 250 вездеходов в год.

Армия и оружие В порт Одессы вошли военные корабли НАТО Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.

Экономика Названа самая прибыльная компания мира 2018 года Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Происшествия В Ингушетии завели дело об избиении полицейских на митинге в Магасе В Ингушетии завели уголовное дело в связи с избиением сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивавших порядок во время митинга в Магасе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Путешествия «Победа» в тестовом режиме запустила продажи турпакетов Лоукостер "Победа" запускает новый сервис по продаже туристических пакетов в тестовом режиме.

Общество Росконтроль назвал худшую тушенку Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.

Авто Производство минивэнов Ford C-Max и Grand C-Max прекратят в июне Американский производитель в июне на немецком заводе в Саарлуи прекратит выпускать минивэны C-Max и Grand C-Max.

Футбол Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру.

Шоу-бизнес Почему жена Зеленского была против того, чтобы он шел в президенты Одним из главных сюрпризов президентской гонки стал высокий рейтинг шоумена Владимира Зеленского: несмотря на то что значительная часть украинцев призывает не голосовать "по приколу" за актера, исполнившего роль честного президента в сериале "Слуга народа", опросы показывали, что большинство жителей страны хотели бы видеть Зеленского не только в роли, но и в качестве президента.