Футбол
Маурицио Сарри: «В конце концов „Челси“ заслужил эту победу»Sportbox.RU вчера в 12:47
В концовке матча "Челси" удалось забить дважды и вырвать победу со счетом 2:1. Тем не менее, по ходу всего первого тайма команда Сарри не нанесла ни одного удара в створ. «Челси» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 57 очками.
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Маурицио Сарри: Я привыкаю к такому отношению со стороны болельщиков «Челси»
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Сарри ответил фанатам «Челси» на критику: «Им стоило подождать окончания матча»
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Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в марте 2018 года упал по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 18% - до 16,1 млрд куб. м, следует из сообщения "Газпрома".
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Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
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