Футбол

Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси»
Спорт-Экспресс
01:48

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии. Это первое поражение "синих" в нынешнем сезоне.
Спорт-Экспресс01:48

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Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси»

Спорт-Экспресс01:48

Маурицио Сарри: «Надеюсь, игроки „Челси“ поняли, что у нас много проблем»

Матч ТВ00:40

Маурицио Сарри: «Надеюсь, игроки „Челси“ поняли, что у нас много проблем»

Sportbox.RU00:40

Сарри: «Челси» был плох во всех аспектах футбола в матче с «Тоттенхэмом»

Чемпионатвчера в 15:43

Сарри: «„Тоттенхэм“ был лучше „Челси“. Сделай мы 11 изменений, ничего бы не изменилось»

Sport24.ruвчера в 15:41

Сарри: «Сегодня мне никто не понравился в составе „Челси“»

Soccer.ruвчера в 15:30

Маурицио Сарри: «„Челси“ был плох во всем – физически, технически и тактически»

Sports.ruвчера в 15:29
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Финал Кубка Либертадорес перенесен на воскресенье из-за беспорядков

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесен на воскресенье из-за инцидента, произошедшего перед игрой, сообщается в официальном микроблоге "Ривер Плейта" в Twitter.
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Анри назвал победу «Монако» над «Каном» облегчением

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри прокомментировал матч против "Кана" в рамках 14-го тура чемпионата Франции, передает "Советский спорт".
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Игра проходила в рамках тринадцатого тура чемпионата Италии и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Счёт матча был открыт на 28-й минуте: отличился португальский форвард туринцев Криштиану Роналду.
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Виллиан провел 600-й матч в профессиональной карьере

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«Бавария» сыграла вничью с «Фортуной», ведя в счете в два мяча

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«Спартак» сегодня проведет первую игру под руководством Кононова

Сегодня состоится матч 15-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов».
Обновлено в 01:00
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«Рубин» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей

«Рубин», не удержавший преимущество, продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей.
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Лучано Спаллетти: «„Интер“ забыл о поражении в Бергамо»

"Интер" в 13-м туре серии А дома разгромил "Фрозиноне" (3:0). Миланский клуб сделал выводы из поражения в прошлом туре от "Аталанты" (1:4).
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«Ливерпуль» в меньшинстве разгромил «Уотфорд»

"Ливерпуль" нанес разгромное поражение "Уотфорду" в матче 13-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
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«Шальке» оказался сильнее «Нюрнберга» в матче 12-го тура чемпионата Германии.
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Юрченко: «„Енисею“ либо плыть всем вместе, либо тонуть. Мы плывем»

Вратарь «Енисея» Давид Юрченко прокомментировал победу красноярской команды над «Динамо» (2:1) в выездном матче 15-го тура РПЛ.
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Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
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«НАК Бреда» — «Аякс» — 0:3. Видеообзор матча

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Маурицио Сарри
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Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить даже стоя на бровке во время матчей.
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уайт Харт Лейн». «Тоттенхэм Хотспур» стал первым клубом в XX веке, сделавшим домашний «дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Англии в сезоне 1960/1961.
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