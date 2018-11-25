Футбол
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии. Это первое поражение "синих" в нынешнем сезоне.
Спорт-Экспресс01:48
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Сарри: «„Тоттенхэм“ был лучше „Челси“. Сделай мы 11 изменений, ничего бы не изменилось»
Sport24.ruвчера в 15:41
Маурицио Сарри: «„Челси“ был плох во всем – физически, технически и тактически»
Sports.ruвчера в 15:29
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Футбол
Финал Кубка Либертадорес перенесен на воскресенье из-за беспорядков
Ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесен на воскресенье из-за инцидента, произошедшего перед игрой, сообщается в официальном микроблоге "Ривер Плейта" в Twitter.
Обновлено в 01:47
Футбол
«Барселона» на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Атлетико»
"Барселона" на выезде сыграла вничью с мадридским "Атлетико" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 01:30
Футбол
Анри назвал победу «Монако» над «Каном» облегчением
Главный тренер "Монако" Тьерри Анри прокомментировал матч против "Кана" в рамках 14-го тура чемпионата Франции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:52
Футбол
Серхио Рамос: «Реал» не проявил должного отношения к матчу с «Эйбаром»
Обновлено в 01:02
Футбол
«Ювентус» обыграл СПАЛ, Роналду забил девятый гол в Серии А
Игра проходила в рамках тринадцатого тура чемпионата Италии и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Счёт матча был открыт на 28-й минуте: отличился португальский форвард туринцев Криштиану Роналду.
Обновлено в 01:49
Футбол
Виллиан провел 600-й матч в профессиональной карьере
Бразилец перешел в «Челси» летом 2013 года и сыграл за лондонцев 256 матчей.
Обновлено в 01:52
Футбол
«Бавария» сыграла вничью с «Фортуной», ведя в счете в два мяча
«Бавария» набрала 21 очко и занимает 5-е место в Бундеслиге. На счету «Фортуны» 9 очков и 17-я позиция.
Обновлено в 01:24
Футбол
«Спартак» сегодня проведет первую игру под руководством Кононова
Сегодня состоится матч 15-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов».
Обновлено в 01:00
Футбол
«Рубин» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей
«Рубин», не удержавший преимущество, продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей.
Обновлено в 00:04
Футбол
Лучано Спаллетти: «„Интер“ забыл о поражении в Бергамо»
"Интер" в 13-м туре серии А дома разгромил "Фрозиноне" (3:0). Миланский клуб сделал выводы из поражения в прошлом туре от "Аталанты" (1:4).
Обновлено в 01:35
Футбол
«Ливерпуль» в меньшинстве разгромил «Уотфорд»
"Ливерпуль" нанес разгромное поражение "Уотфорду" в матче 13-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:31
Футбол
«Шальке» забил пять мячей «Нюрнбергу»
«Шальке» оказался сильнее «Нюрнберга» в матче 12-го тура чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол
Юрченко: «„Енисею“ либо плыть всем вместе, либо тонуть. Мы плывем»
Вратарь «Енисея» Давид Юрченко прокомментировал победу красноярской команды над «Динамо» (2:1) в выездном матче 15-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 10:06
Футбол
Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»
Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
Обновлено вчера в 12:29
Футбол
«НАК Бреда» — «Аякс» — 0:3. Видеообзор матча
Обновлено в 01:10