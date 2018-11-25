Футбол

Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси»
Спорт-Экспресс
01:48

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии. Это первое поражение "синих" в нынешнем сезоне.
Спорт-Экспресс01:48

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Главный тренер «Челси» раскритиковал команду за проигрыш «Тоттенхэму»

Газета.Ru02:22

Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси»

Спорт-Экспресс01:48

Маурицио Сарри: «Надеюсь, игроки „Челси“ поняли, что у нас много проблем»

Sportbox.RU00:40

Маурицио Сарри: «Надеюсь, игроки „Челси“ поняли, что у нас много проблем»

Матч ТВ00:40

Сарри: «Челси» был плох во всех аспектах футбола в матче с «Тоттенхэмом»

Чемпионатвчера в 15:43

Сарри: «„Тоттенхэм“ был лучше „Челси“. Сделай мы 11 изменений, ничего бы не изменилось»

Sport24.ruвчера в 15:41

Маурицио Сарри: «„Челси“ был плох во всем – физически, технически и тактически»

Sports.ruвчера в 15:29
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить даже стоя на бровке во время матчей.
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уайт Харт Лейн». «Тоттенхэм Хотспур» стал первым клубом в XX веке, сделавшим домашний «дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Англии в сезоне 1960/1961.
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