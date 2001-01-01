Футбол

Маурицио Сарри: Судьи АПЛ не соответствуют уровню лигиСоветский спорт вчера в 15:53

Ливерпуль — Челси
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
40′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
44′
Сесар Аспиликуэта
Садио Мане
51′
Мохамед Салах
53′
56′
Каллум Хадсон-Одои
Гонсало Игуаин
Наби Кейта
Джорджиньо Вейналдум
66′
75′
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
77′
Мохамед Салах
Джердан Шакири
90′
Уверен, еще пару месяцев назад Челси не смог бы прийти в себя после такого. Я считаю, что первый гол Ливерпуля был забит с нарушением. АПЛ сильный чемпионат, но я не могу сказать то же самое про судей.
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