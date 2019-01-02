Футбол
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал трансфер полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича. По его словам, он ничего не знал о переходе игрока.
Спорт-Экспресс08:32
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Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Обновлено в 04:25
Политика
Украина снова направит военные корабли через Керченский пролив
Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца
В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено в 10:11
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»
Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в лыжной гонке преследования на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Спасатели МЧС завершили разбор завалов в Магнитогорске
Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян подтвердил, что его подчиненные завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения подъезда в Магнитогорске.
Обновлено в 09:43
Экономика
Акции Apple упали более чем на 9%
Акции компании Apple снизились более чем на 9% на открытии торгов после ухудшения прогноза выручки в связи со снижением объемов сбыта смартфонов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Спасатели в Магнитогорске достали из-под завалов собаку
Еще одно животное вытащили из-под завалов в Магнитогорске, где частично обрушился дом в результате взрыва газа.
Обновлено в 10:48
Космос
Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
Обновлено вчера в 16:40
Финансы
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро
Курс доллара по состоянию на 10:05 по мск опустился на 32,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня и составил 69,49 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 06:26
Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
«Росбалт»: У Уилана была флешка с секретными данными
У американца Пола Уилана, арестованного по обвинению в шпионаже, при задержании изъяли флешку с полным списком сотрудников некоего секретного ведомства, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в российских спецслужбах.
Обновлено в 03:10
Гаджеты
Основатель Xiaomi объяснил выделение Redmi в отдельный бренд
Руководитель и основатель Xiaomi Лей Цзунь объяснил решение компании выделить смартфоны Redmi в отдельный бренд.
Обновлено в 06:59
Культура
Скончалась заслуженная артистка России Райна Праудина
Заслуженная артистка России Райна Праудина скончалась на 84-м году жизни. Об этом заявили в пресс-службе театра «У Никитских ворот».
Обновлено в 09:45
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде телефонов
На некоторых операционных системах для телефонов мессенджер WhatsApp перестанет работать. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Обновлено вчера в 04:13
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»
Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
Спорт
Бывшая чемпионка мира по конькобежному спорту умерла в 37 лет
Обновлено в 10:22
Экономика
Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple
Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко
Позже было установлено, что убитый являлся 26-летним сотрудником Управления государственной охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц государства.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Киеве избит авиаконструктор ОКБ Антонова, создававший «Мрию»
В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на телевизионную службу новостей украинского телеканала "1+1", сообщает, что стражами порядка избит один из создателей тяжелых советских самолетов Ан-74 и Ан-225 "Мрия", 81-летний Виктор Ковальский.
Обновлено в 08:18
Космос
Рогозин поздравил коллег из Китая с успешной посадкой «Чанъэ-4»
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин направил поздравления Китайскому Народному Космическому Агентству (КНКА) в связи с успешной посадкой межпланетной станции «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тело девятого погибшего
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-центра ГУ МЧС России по региону.
Обновлено 01 января в 11:39
Политика
В Германии предостерегли Запад от войны с Россией
Немецкий журналист Ули Геллерманн записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией.
Обновлено в 07:19
Авто
В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW
Как сообщает портал Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество "Център за борба с ръждата", на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены десять седанов и один универсал BMW 5 Series в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад.
Обновлено в 09:02
Политика
УПЦ хотят лишить помещения в Киево-Печерской лавре
Украинская православная церковь(УПЦ) может лишиться помещения в Киево-Печерской Лавре и Кременецко-Почаевском государственном историко-архитектурном заповеднике.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Обвиняемые в убийстве фигуриста Тена не признали вину
Обновлено в 03:52
Общество
Петербуржец выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Обновлено вчера в 05:03
Общество
В Брюсселе суд запретил сервис такси Uber
Ещё в сентябре и декабре 2018 года суд указывал, что правом на таксомоторные перевозки пассажиров в городе обладают только те водители, которые получают соответствующую лицензию и устанавливают значки такси.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить убийц Хашогги
Обновлено в 07:24
Происшествия
Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по миллиону рублей
Семьи погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске получат по одному миллиону рублей материальной помощи, сообщается в четверг в Telegram-канале главы региона Бориса Дубровского.
Обновлено в 03:38