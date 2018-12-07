Футбол

Маурицио Сарри: «Не знаю, как побеждать Гвардиолу»
Матч ТВ
11:04

Челси — Манчестер Сити
завтра
в 12:30
Чемпионат Англии
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о том, чего он ожидает от матча против «Манчестер Сити».
Матч ТВ11:04

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Маурицио Сарри: Как обыграть «Манчестер Сити»? Не знаю, пока я только проигрывал Гвардиоле

Советский спорт12:55

Маурицио Сарри: «„Манчестер Сити“, возможно, лучшая команда в Европе»

Спорт-Экспресс11:36

Маурицио Сарри: «Не знаю, как побеждать Гвардиолу»

Матч ТВ11:04

Сарри: как победить «Ман Сити»? Не знаю, пока я только проигрывал Гвардиоле

Чемпионат11:12

Сарри: «Я знал, что „Челси“ столкнется с трудностями»

Soccer.ru10:46

Сарри: «Как обыграть Гвардиолу? Я не знаю, спросите кого-нибудь другого»

Sport24.ru09:50

Сарри: «Манчестер Сити» сейчас значительно превосходит «Челси»

Евро-футбол.рувчера в 00:26
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Футбол

«Ювентус» упрочил лидерство в Серии А благодаря победе над «Интером»

Матч чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером» завершился победой туринской команды со счетом 1:0. Единственный гол в игре на 66-й минуте забил хорватский нападающий хозяев Марио Манджукич.
Обновлено в 19:47
Футбол

Футболиста «Спартака» Ещенко прооперировали в Италии

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко пропустит около полугода после операции, которую ему провели в Италии.
Обновлено в 15:39
Футбол

«Леганес» и «Хетафе» сыграли вничью

"Леганес" сыграл вничью с "Хетафе" в матче 15-го тура чемпионата Испании. Это шестая встреча без поражений для клуба из пригорода Мадрида.
Обновлено в 17:09
Футбол

Молодежный состав «Анжи» уступил «Спартаку», ведя в большинстве

Махачкалинский «Анжи» в рамках 17 тура молодёжного первенства России по футболу у себя дома со счётом 2:3 уступил московскому «Спартаку».
Обновлено в 16:40
Футбол

Аршавин вручит награду лучшего игрока месяца Дриусси

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – 19.00 (мск). 👏 Андрей Аршавин вручит награду "Лучший игрок месяца" нападающему @zenit_spb Себастьяну Дриусси.
Обновлено в 15:47
Футбол

«Вердер» на своем поле переиграл «Фортуну»

В следующем туре Вердер в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Фортуна на своем поле примет Фрайбург.
Обновлено в 17:14
Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 15:50
Футбол

Эррера продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Андером Эррерой.
Обновлено в 19:09
Футбол

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг может перейти в ПСЖ

Полузащитник голландского «Аякса» Френки де Йонг может перейти в ПСЖ. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 18:24
Футбол

Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой

Ранее старшая сестра нападающего Ювентуса Эльма Авейру заявила, что Модрич незаслуженно стал обладателем Золотого мяча.
Обновлено в 14:43
Футбол

«Зенит» в зимнее трансферное может пополниться полузащитником «Астаны»

С учетом травмы опорника Кристиана Нобоа и возможного ухода зимой из «Зенита» Леандро Паредеса в один из итальянских клубов, селекционный отдел «сине-бело-голубых» обратил внимание на игрока сборной Венгрии и «Астаны» Ласло Кляйнхайслера, который провел хороший сезон в чемпионате Казахстана и является ключевым игроком столичной команды в играх Лиги Европы.
Обновлено в 17:04
Футбол

Хавбек «Ростова» награжден государственной премией Молдовы

Обновлено в 15:01
Футбол

Компани: «Именно такой тренер как Сарри и был нужен Азару»

Не припомню, чтобы у Эдера было много подобного в карьере. Определенно, именно такой тренер и был ему нужен.
Обновлено в 14:22
Футбол

Мбаппе: «Рядом с Зиданом почувствовал себя маленьким человеком»

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал о встрече с экс-тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом.
Обновлено в 16:23
Футбол

Игроки «Арсенала» перед сезоном устроили вечеринку с веселящим газом

Несколько игроков лондонского клуба до начала сезона провели вечеринку, на которой употребляли шампанское, водку и веселящий газ.
Обновлено в 15:41
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить даже стоя на бровке во время матчей.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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