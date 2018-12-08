Футбол

Маурицио Сарри: «Не знаю, как побеждать Гвардиолу»
Матч ТВ
вчера в 11:04

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о том, чего он ожидает от матча против «Манчестер Сити».
Матч ТВвчера в 11:04

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Маурицио Сарри: «Нужен сезон, чтобы понять реальную ситуацию в АПЛ»

Матч ТВвчера в 23:36

Маурицио Сарри: «Нужен сезон, чтобы понять реальную ситуацию в АПЛ»

Sportbox.RUвчера в 23:36

Маурицио Сарри: Как обыграть «Манчестер Сити»? Не знаю, пока я только проигрывал Гвардиоле

Советский спортвчера в 12:55

Маурицио Сарри: «„Манчестер Сити“, возможно, лучшая команда в Европе»

Спорт-Экспрессвчера в 11:36

Сарри: как победить «Ман Сити»? Не знаю, пока я только проигрывал Гвардиоле

Чемпионатвчера в 11:12

Сарри: «Я знал, что „Челси“ столкнется с трудностями»

Soccer.ruвчера в 10:46

Сарри: «Манчестер Сити» сейчас значительно превосходит «Челси»

Евро-футбол.ру06 декабря в 00:26
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Футбол

«Ювентус» повторил достижение «ПСЖ»

Хозяева победили во встрече со счетом 1:0. Туринцы одержали 14-ю победу в 15 матчах Серии А. «Ювентус» повторил достижение «ПСЖ» в топ-5 европейских лигах по набранным очкам после 15 туров (43 очка).
Обновлено вчера в 18:17
Футбол

«Енисей» использовал отбеливатель, когда выбирал форму на игру с ЦСКА

«Енисей» в шуточной форме анонсировал матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА.
Обновлено в 01:04
Футбол

Футболиста «Спартака» Ещенко прооперировали в Италии

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко пропустит около полугода после операции, которую ему провели в Италии.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол

Гвардиола: «Азар не перейдет в „Манчестер Сити“»

Азар ранее признал, что "Манчестер Сити" сейчас сильнее "Челси".
Обновлено в 00:29
Футбол

«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе»

В следующем туре Леганес в гостях встретится с Сельтой, а Хетафе дома сыграет против Реал Сосьедада.
Обновлено в 00:00
Футбол

Агент: «Адриано всегда выражал желание вернуться в „Интернасьонал“»

«Интернасьонал» в поисках отличных игроков. Адриано всегда выражал желание вернуться в команду.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол

Луиш Нету: «Против „Рубина“ может быть вязкая, равная игра»

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России против «Рубина».
Обновлено вчера в 16:15
Футбол

«Анжи» получил 8 миллионов рублей от РПЛ

Президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что клуб получил около восьми миллионов рублей от премьер-лиги.
Обновлено в 00:34
Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено вчера в 15:50
Футбол

Лукаку хочет покинуть МЮ из-за Моуриньо

Английские СМИ сообщают, что нападающий Ромелу Лукаку присоединился к Полю Погба и Алексису Санчесу, которые хотят покинуть "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 01:00
Футбол

Эррера продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Андером Эррерой.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол

«Вердер» на своем поле переиграл «Фортуну»

В следующем туре Вердер в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Фортуна на своем поле примет Фрайбург.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол

«Зенит» интересуется венгерским полузащитником «Астаны» Кляйнхайслером

Полузащитник «Астаны» и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер может продолжить карьеру в российском «Зените», сообщает Kazfootball.
Обновлено вчера в 17:04
Футбол

Хавбек «Ростова» награжден государственной премией Молдовы

Обновлено вчера в 15:01
Футбол

ПСЖ оценил Рабьо в 40 миллионов евро

Сообщается, что ПСЖ готов продать Рабьо за 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах Рабьо заинтересованы два лондонских клуба.
Обновлено вчера в 23:59
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Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить даже стоя на бровке во время матчей.
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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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