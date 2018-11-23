Футбол

Маурицио Сарри: «Надеюсь, Азар продлит контракт с „Челси“»
Спорт-Экспресс
09:52

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что не знает, как обстоят дела с контрактом нападающего "синих" Эдена Азара. 59-летний итальянец добавил, что рассчитывает на продление соглашения с 27-летним бельгийцем.
Спорт-Экспресс09:52

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Дрогба призвал Азара подписать новый контракт с «Челси»

Soccer.ru10:54

Маурицио Сарри: «Надеюсь, Азар продлит контракт с „Челси“»

Спорт-Экспресс09:52

Маурицио Сарри: «Я рад новому контракту Канте и надеюсь, что он будет продлен с Азаром»

Sports.ru10:57
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
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Геркус: не забиваем своё и получаем обиднейшее поражение дома

Генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус на своей странице в "Инстаграме" прокомментировал поражение в домашнем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (1:2).
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Агент Роши: Кононов рассчитывает на Педро в «Спартаке»

Агент Хэмилтон Бернард, который представляет интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, сообщил, что между футболистом и новым главном тренером красно-белых Олегом Кононовым состоялся разговор, в котором специалист сообщил, что рассчитывает на игрока.
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Дортмундская "Боруссия" выкупила у "Барселоны" права на нападающего Пако Алькасера, сообщает "Советский спорт".
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Джикия, Игнатов и Мельгарехо вернулись в общую группу «Спартака»

Напомним, матч 15-го тура премьер-лиги Спартак Крылья Советов, который станет первым для Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых, пройдет 25 ноября на Открытие Арене в Москве.
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Погребняк не поможет «Уралу» в 2018 году

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Прозвучал финальный свисток в матче 15-го тура молодёжного первенства России московского «Динамо» с красноярским «Енисеем».
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Бельгии.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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