Футбол

Маурицио Сарри: «На последних 20 метрах у „Челси“ возникали проблемы»
Спорт-Экспресс
вчера в 19:28

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после матча 21-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (0:0) отметил, что у команды возникли проблемы при завершении атак.
Спорт-Экспрессвчера в 19:28

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Маурицио Сарри: 80 метров мы играли хорошо, а в последние 20 – возникали трудности

Советский спортвчера в 18:00

Маурицио Сарри: «На последних 20 метрах у „Челси“ возникали проблемы»

Спорт-Экспрессвчера в 19:28

Маурицио Сарри: «У „Челси“ не очень хорошо двигался мяч в игре с „Саутгемптоном“»

Матч ТВвчера в 18:42

Маурицио Сарри: «У „Челси“ не очень хорошо двигался мяч в игре с „Саутгемптоном“»

Sportbox.RUвчера в 18:42

Сарри: «На последних 20 метрах у „Челси“ появлялись проблемы»

Евро-футбол.ру01:20

Маурицио Сарри: «У „Челси“ серьезные проблемы с атакующими игроками»

Sports.ruвчера в 19:38
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В первый день Нового года скончался Крис Кельми

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Китай объявил об успешной посадке зонда на обратной стороне Луны

Китайский космического аппарат «Чанъэ-4» в первые в истории человечества успешно приземлился на обратной стороне Луны.
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Сборная России разгромила словаков и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею

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Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по 1 млн рублей

Семьи погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске получат по 1 млн рублей материальной помощи, сообщает 3 января пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Обновлено в 01:43
Политика

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено вчера в 06:12
Финансы

Рубль растет по отношению к доллару и евро

В начале года рубль растет по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов Московской биржи.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Телеведущий Николай Дроздов оказался в больнице

Обновлено в 02:20
Происшествия

Подозреваемый в шпионаже гражданин США был задержан со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств

Брат задержанного утверждает, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу друга.
Обновлено вчера в 20:17
Политика

Помпео потребовал вернуть задержанного в Москве американца

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон потребует возвращения задержанного в России американского гражданина Пола Уилана, передает в среду, 2 января, CNN.
Обновлено вчера в 09:27
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на ряде телефонов

На некоторых операционных системах для телефонов мессенджер WhatsApp перестанет работать. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Обновлено вчера в 04:13
Космос

Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule

Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.
Обновлено вчера в 18:18
Гаджеты

Эксперты в США составили список самых опасных смартфонов

Аналитики Федерального агентства США по связи составили список самых опасных в мире смартфонов.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Четыре девушки погибли в ДТП в Подмосковье

Четыре человека погибли в среду в результате столкновения двух легковых автомобилей в Московской области.
Обновлено вчера в 16:54
Энергетика

На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ

На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:47
Хоккей

Стали известны полуфинальные пары МЧМ-2019

Обновлено в 01:06
Хоккей

Канада проиграла Финляндии в ОТ и вылетела с молодёжного ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 22:34
Экономика

Apple объявила инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone

Темпы продаж iPhone упали в результате замедления экономического роста в Китае и торговой войны с США.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 33

В Магнитогорске в результате обрушения подъезда жилого многоквартирного дома погибли 33 человека.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика

Кудрин оценил рост реальных доходов россиян

В 2018 году реальные доходы россиян продемонстрировали рост 0-0,4% по сравнению с предыдущим периодом.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

В Москве в ДТП с маршруткой пострадали девять человек

На юге Москвы в аварии с маршруткой пострадали девять человек, передает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено в 02:16
Происшествия

В Тульской области семь человек пострадали в аварии с автобусом

В Тульской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Белгород, попал в ДТП, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Житель Ленинградской области погиб при запуске мощной петарды

Следственные органы проводят проверку обстоятельств гибели жителя Ленинградской области, который, по предварительным данным, получил смертельные травмы при запуске мощной петарды, сообщает в среду СУ СК России по региону.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

МЧС: под завалами дома в Магнитогорске людей может быть больше, чем указано в списках

Собеседник уточнил, что при больших трагедиях, подобных произошедшему в Магнитогорске, возможны неточности в списках, и под завалами может оказаться больше людей, чем считали изначально.
Обновлено в 01:40
Общество

Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»

Обновлено вчера в 05:32
Культура

Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»

Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
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Комиссия спортсменов WADA потребовала отстранить РУСАДА

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвала принять решение о лишении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено вчера в 15:30
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Tesla отчиталась о рекордном производстве

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Обвиняемые в убийстве фигуриста Тена в суде не признали вину

Один из обвиняемых по делу об убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена Арман Кудайбергенов в ходе начавшегося в четверг судебного процесса признался в краже зеркал с машины спортсмена, но отрицает вину в убийстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Вышло официальное приложение Михаэля Шумахера

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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить даже стоя на бровке во время матчей.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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