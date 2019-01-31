Футбол

Маурицио Сарри: «Может, я не умею мотивировать игроков „Челси“»Матч ТВ вчера в 18:56

Борнмут — Челси
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Дин Корт»
Джошуа Кинг
47′
61′
Педро Родригес
Виллиан
Дэвид Брукс
63′
65′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
Дэвид Брукс
Джордон Айб
68′
Эндрю Серман
72′
Джошуа Кинг
74′
77′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Райан Фрейзер
Чарли Дэниэлс
90′+2′
Джуниор Станислас
Крис Мипэм
90′+5′
Чарли Дэниэлс
90′+5′
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал разгромное поражение от «Борнмута» в 24-м туре чемпионата Англии.
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Маурицио Сарри: «Может, я не умею мотивировать игроков „Челси“»

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Маурицио Сарри: «Возможно, я не могу мотивировать игроков „Челси“»

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