Футбол

Маурицио Сарри: «Может, я не умею мотивировать игроков „Челси“»Матч ТВ 30 января в 18:56

Борнмут — Челси
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, 30 января
Стадион «Дин Корт»
Джошуа Кинг
47′
61′
Педро Родригес
Виллиан
Дэвид Брукс
63′
65′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
Дэвид Брукс
Джордон Айб
68′
Эндрю Серман
72′
Джошуа Кинг
74′
77′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Райан Фрейзер
Чарли Дэниэлс
90′+2′
Джуниор Станислас
Крис Мипэм
90′+5′
Чарли Дэниэлс
90′+5′
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал разгромное поражение от «Борнмута» в 24-м туре чемпионата Англии.
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