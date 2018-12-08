Футбол

Маурицио Сарри: «Матч против „Ман Сити“ — лучший для меня в качестве тренера „Челси“»
Sportbox.RU
15:55

Челси — Манчестер Сити
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
45′
53′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
Жоржиньо
63′
Матео Ковачич
Росс Баркли
65′
68′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Виллиан
Рубен Лофтус-Чик
75′
Давид Луиз
78′
Педро Родригес
80′
84′
Рияд Марез
Фил Фоден
Эден Азар
Оливье Жиру
90′
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
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Маурицио Сарри: «Матч против „Ман Сити“ — лучший для меня в качестве тренера „Челси“»

Sportbox.RU15:55

Маурицио Сарри: «Матч против „Ман Сити“ — лучший для меня в качестве тренера „Челси“»

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Сарри: рад победе «Челси», выиграть у «Манчестер Сити» и Гвардиолы непросто

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