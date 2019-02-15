Футбол

Маурицио Сарри: «„Мальме“ превосходил „Челси“ в физической мощи»Sportbox.RU вчера в 21:24

Мальме — Челси
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, вчера
Стадион «Сведбанк»
30′
Росс Баркли
58′
Оливье Жиру
Маркус Антонссон
Карлос Страндберг
70′
Арноур Ингви Траустасон
Оскар Левицки
70′
72′
Виллиан
Эден Азар
74′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андерс Кристиансен
80′
Андерс Кристиансен
Роман Галль
81′
85′
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
«Мальме» превосходил нас в физической мощи. Могли забить больше, но сами пропустили из-за ошибки. У «Мальме» грамотно выстроенная и физически мощная команда, против них тяжело играть.
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Маурицио Сарри: «„Мальме“ превосходил „Челси“ в физической мощи»

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