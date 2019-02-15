Футбол

Маурицио Сарри: «„Мальме“ превосходил „Челси“ в физической мощи»Матч ТВ вчера в 21:24

Мальме — Челси
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, вчера
Стадион «Сведбанк»
30′
Росс Баркли
58′
Оливье Жиру
Маркус Антонссон
Карлос Страндберг
70′
Арноур Ингви Траустасон
Оскар Левицки
70′
72′
Виллиан
Эден Азар
74′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андерс Кристиансен
80′
Андерс Кристиансен
Роман Галль
81′
85′
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
«Мальме» превосходил нас в физической мощи. Могли забить больше, но сами пропустили из-за ошибки. У «Мальме» грамотно выстроенная и физически мощная команда, против них тяжело играть.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сарри: «Мальмё» физически превосходил «Челси»

Евро-футбол.ру02:41

Маурицио Сарри: «Если против „МЮ“, „Сити“ и „Тоттенхэма“ допустим моменты, как с голом „Мальме“ – рискуем пропустить 2-3 мяча за 10 минут»

Sports.ruвчера в 19:15

Маурицио Сарри: «„Мальме“ превосходил „Челси“ в физической мощи»

Матч ТВвчера в 21:24

Маурицио Сарри: «„Мальме“ превосходил „Челси“ в физической мощи»

Sportbox.RUвчера в 21:24

Сарри: «Я бы предпочёл избежать встречи с „Наполи“ в Лиге Европы»

Soccer.ruвчера в 21:17

Сарри: Сыграли против «Мальме» с верой в свои силы

LiveSport.ru01:46

Сарри: «С „Мальме“ мы играли уверенно. Заслужили победу с большей разницей мячей»

Бомбардир.рувчера в 17:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 04:08, Ашберн
Культура

«Первый канал» отстранил Друзя и Бера от участия в программах

«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Нападение с применением кислоты произошло в метро Парижа

В результате нападения с применением кислоты в метро Парижа один человек получил тяжелые травмы, передает France Info.
Обновлено в 02:47
Происшествия

ФСБ задержала женщину-организатора ячейки ИГ в Астраханской области

Обновлено в 01:58
Происшествия

В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали бизнес-центр

В бизнес-центре подтвердили РБК информацию о поступивших сообщениях с угрозой минирования.
Обновлено в 02:14
Политика

Медведев подписал постановление о создании 14 ТОР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление правительства о создании в России ещё 14 территорий опережающего развития (ТОР).
Обновлено в 03:41
Происшествия

Владелец ресторана ранен в результате массовой драки в Москве

Обновлено вчера в 17:33
Технологии

Власти Москвы создают для полиции очки с распознаванием лиц

Обновлено в 03:05
Транспорт

Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД

Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Томске немецкая овчарка и ротвейлер загрызли грудного ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели новорожденного ребенка в Томске.
Обновлено в 01:11
Политика

Медведев предложил создать социальный портрет бедняка

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать социальный портрет граждан РФ, проживающих за чертой бедности, чтобы сделать помощь им более целенаправленной.
Обновлено в 03:46
Общество

Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в кабмин не поступали предложения по повышению возраста продажи алкоголя.
Обновлено в 03:47
Экономика

ВЭБ, Газпромбанк и Сбербанк профинансируют освоение Удокана

Консорциум в составе госкорпорации ВЭБ.РФ, Газпромбанка и Сбербанка совместно с Байкальской горной компанией (БГК, входящая в USM Holdings Алишера Усманова и партнеров) профинансирует освоение Удоканского месторождения меди в Забайкальском крае и строительство горно-металлургического комбината.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Башкирии женщине при переломе вместо шины примотали к ноге швабру

В Башкирии пожилую женщину с переломом шейки бедра отказались госпитализировать, а в качестве шины использовали швабру.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

Япония изучает возможность отмены виз для россиян

Японские власти изучают возможность отмены краткосрочных виз для россиян, которые намерены посетить страну в туристических целях.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Песков рассказал о полученной Путиным травме пальца

Обновлено в 03:41
Происшествия

Дом в Красноярске, где произошёл взрыв газа, должны были снести

Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане

Обновлено вчера в 22:15
Общество

Матери двух детей-инвалидов компенсировали покупку 11 билетов Utair

Обновлено в 03:53
Происшествия

В Бийске из-за звонков о минировании эвакуировали около 100 учреждений

В результате была проведена эвакуация школ, зданий городской и районной администраций, больниц и торговых центров.
Обновлено в 00:41
Политика

Роскомнадзор протестирует исполнение закона об устойчивости рунета

Роскомнадзор вместе с операторами связи проведет пилотные испытания по исполнению закона об устойчивости рунета в случае его принятия.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

«Победа» разрешила Лановому бесплатно летать ее рейсами до конца года

Народный артист России Василий Лановой сможет до конца 2019 года бесплатно пользоваться услугами авиакомпании «Победа».
Обновлено в 03:00
Энергетика

Козак исключил снижение цен на бензин в России

Рыночные механизмы не предполагают возможности снижения цен на бензин в России.
Обновлено вчера в 08:25
Политика

В Кремле призвали не обманываться в вопросе антироссийских санкций США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не стоит обманываться насчет "смягчения" позиций в США по санкциям в отношении России.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Таможня «Шереметьево» задержала футболиста Дмитрия Тарасова

Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов задержан сотрудниками таможни аэропорта "Шереметьево".
Обновлено в 03:14
Автоспорт

Михаэль Шумахер отметил день рождения на Мальорке

Обновлено вчера в 04:46
Политика

Пенсионер накричал на Порошенко у харьковской филармонии

Пожилой мужчина накричал на президента Украины Петра Порошенко во время его приезда в Харьков.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника

Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Минобороны РФ планирует создать публично-правовую компанию

По информации источника, близкого к Кремлю, организована работа по выделению категории строительства объектов обороны и безопасности государства в отдельный правовой блок.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика

РБК: сеть магазинов «Алые паруса» выставили на продажу

Московские розничные магазины «Алые паруса» выставлены на продажу, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:50
Хоккей

Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:58
ещё по теме
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное