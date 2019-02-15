Футбол
Маурицио Сарри: «„Мальме“ превосходил „Челси“ в физической мощи»Матч ТВ вчера в 21:24
|30′
Росс Баркли
|58′
Оливье Жиру
Маркус Антонссон
Карлос Страндберг
|70′
Арноур Ингви Траустасон
Оскар Левицки
|70′
|72′
Виллиан
Эден Азар
|74′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андерс Кристиансен
|80′
Андерс Кристиансен
Роман Галль
|81′
|85′
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
Мальме
Расстановка 4‑4‑2
27
Далин
26
Виннхейм
24
Нильсен
17
Бенгтссон
4
Сафари
6
Левицки
18
Галль
7
Баширу
5
Рикс
10
Страндберг
9
Розенберг
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
30
Луиз
27
Кристенсен
33
Палмьери
8
Баркли
7
Канте
17
Ковачич
10
Азар
18
Жиру
20
Хадсон-Одои
Челси
Расстановка 4‑3‑3
«Мальме» превосходил нас в физической мощи. Могли забить больше, но сами пропустили из-за ошибки. У «Мальме» грамотно выстроенная и физически мощная команда, против них тяжело играть.
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Сарри: «С „Мальме“ мы играли уверенно. Заслужили победу с большей разницей мячей»
Бомбардир.рувчера в 17:44
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