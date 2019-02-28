Футбол
Маурицио Сарри: Кепа остается основным вратарем «Челси»Вести.Ru 21:20
Лондонский "Челси" провел матч 28 тура английской премьер-лиги без вратаря Кепы Аррисабалаги. Ворота "синих" защищал аргентинец Вильфред Кабальеро. Однако тренер лондонцев Маурицио Сарри заявил, что по-прежнему считает Кепу основным вратарем.
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