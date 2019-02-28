Футбол

Маурицио Сарри: Кепа остается основным вратарем «Челси»Вести.Ru вчера в 21:20

Лондонский "Челси" провел матч 28 тура английской премьер-лиги без вратаря Кепы Аррисабалаги. Ворота "синих" защищал аргентинец Вильфред Кабальеро. Однако тренер лондонцев Маурицио Сарри заявил, что по-прежнему считает Кепу основным вратарем.
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Маурицио Сарри: «Кепа остается моим основным голкипером»

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Sport24.ruвчера в 17:41

Маурицио Сарри: «Кепа по-прежнему остается основным голкипером „Челси“»

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Сарри: «Игроки попросили меня опустить линию прессинга, и я согласился»

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Сарри: Кабальеро важен для «Челси» и на поле, и в раздевалке

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Маурицио Сарри: «Кепа остается моим основным голкипером»

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Сарри: «Вопрос с Кепой закрыт. Он останется в „Челси“»

Бомбардир.рувчера в 17:41
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