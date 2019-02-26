Футбол
Маурицио Сарри: «Кепа извинился передо мной, вопрос закрыт»Sportbox.RU 03:33
Кубок английской лиги, Финал, 24 февраля
Стадион «Уэмбли»
Давид Луиз
|30′
|46′
Эмерик Лапорт
Венсан Компани
|58′
Фернандиньо
Антонио Рюдигер
|72′
|79′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
|79′
|85′
Кевин де Брюйне
Лерой Сане
Жоржиньо
|88′
Росс Баркли
Рубен Лофтус-Чик
|89′
|90′+1′
Николас Отаменди
|91′
Фернандиньо
Данило Луис
Виллиан
Гонсало Игуаин
|95′
|П
|38%
|Владение мячом
|62%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|1
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|7
|7
|Фолы
|22
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
2
Рюдигер
30
Луиз
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
12
Лофтус-Чик
9
Игуаин
10
Азар
20
Хадсон-Одои
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
4
Компани
35
Зинченко
19
Сане
3
Данило
8
Гюндоган
20
Силва
10
Агуэро
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Случилось недоразумение, но Кепа понимает, что совершил большую ошибку подобной реакцией. Он извинился передо мной и перед всем клубом. Вопросы, касательно дисциплины, решает руководство клуба, ну, а лично для меня этот вопрос уже закрыт.
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