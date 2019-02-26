Футбол

Маурицио Сарри: «Кепа извинился передо мной, вопрос закрыт»Sportbox.RU 03:33

Челси — Манчестер Сити
0 – 0
3 : 4 по пенальти
Кубок английской лиги, Финал, 24 февраля
Стадион «Уэмбли»
Давид Луиз
30′
46′
Эмерик Лапорт
Венсан Компани
58′
Фернандиньо
Антонио Рюдигер
72′
79′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
79′
85′
Кевин де Брюйне
Лерой Сане
Жоржиньо
88′
Росс Баркли
Рубен Лофтус-Чик
89′
90′+1′
Николас Отаменди
91′
Фернандиньо
Данило Луис
Виллиан
Гонсало Игуаин
95′
П
Случилось недоразумение, но Кепа понимает, что совершил большую ошибку подобной реакцией. Он извинился передо мной и перед всем клубом. Вопросы, касательно дисциплины, решает руководство клуба, ну, а лично для меня этот вопрос уже закрыт.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сарри: не знаю, сыграет ли Кепа с «Тоттенхэмом», он совершил большую ошибку

Чемпионат12:49

Сарри должен наказать Кепу. Это вопрос перспектив тренера в «Челси»

LiveSport.ru05:28

«Мы не хотим его убивать». Сарри - об инциденте с Кепой

Спорт-Экспресс09:43

Маурицио Сарри: «Мне предстоит решить, будет ли Кепа играть в ближайшем матче»

Sportbox.RU10:19

Маурицио Сарри: «Мне предстоит решить, будет ли Кепа играть в ближайшем матче»

Матч ТВ10:19

Маурицио Сарри: «Кепа сделал большую ошибку, но мы не хотим его убивать»

Sports.ru09:24

Сарри: «Кепа совершил большую ошибку и у нее есть последствия. Но мы не хотим его убивать»

Sport24.ru09:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:23, Ашберн
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны ещё двое подозреваемых

Ещё двоих подозреваемых задержали в рамках «дела Арашуковых». Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.
Обновлено в 14:26
Политика

Новак назвал невыгодным транзит российского газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак назвал транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины самым дорогим из ныне существующих.
Обновлено в 12:41
Политика

Грудинина лишили депутатского мандата

Гендиректора совхоза имени Ленина Павла Грудинина лишили мандата депутата города Видное, сообщил РИА Новости председатель городского совета депутатов Игорь Коршаков.
Обновлено в 08:50
Хоккей

СКА проиграл «Спартаку» в первом матче плей-офф КХЛ

В двух последних сезонах СКА встречался в первом раунде плей-офф с «Витязем» и «Северсталью» и оба раза выиграл в серии матчей со счетом 4:0.
Обновлено в 14:38
Музыка

Финалисты украинского отбора отказались ехать на «Евровидение»

Группа Freedom-Jazz, ставшая финалистом украинского национального отбора на конкурс «Евровидение», отказалась представлять страну.
Обновлено в 11:57
Политика

WP: военные США отключили интернет российской «фабрике троллей»

Киберкомандование США в 2018 г. успешно заблокировало доступ в интернет российскому Агентству интернет-исследований, более известному как «фабрика троллей», сообщает газета The Washington Post со ссылкой на несколько неназванных источников.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Общество

Познер высказался о песне про бомбежку Вашингтона

Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал «дурным вкусом» исполнение песни о бомбежке Вашингтона в Исаакиевском соборе.
Обновлено в 13:01
Политика

В Госдуму внесен проект об электронном голосовании на выборах в Москве

Во вторник группа депутатов внесла в Госдуму законопроект "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва".
Обновлено в 13:56
Общество

Руководство НТВ попросили объяснить слишком глубокие декольте ведущих

Обновлено в 14:44
Футбол

«Арсенал» перенес матч с ЦСКА из Тулы в Грозный

«Арсенал» не сможет сыграть матч с ЦСКА на домашнем стадионе в Туле из-за неудовлетворительного состояния газона.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

Военные ЛНР не пустили в республику украинских диверсантов

Группа диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе десяти человек пыталась проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено в 15:09
Здоровье

В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни в России

Большое число россиян начинают половую жизнь в 16—17 лет, что сказывается на деторождении.
Обновлено в 14:53
Футбол

«Лестер» объявил о назначении Роджерса главным тренером

Брендан Роджерс стал новым главным тренером английского «Лестера». Контракт с ним подписан до лета 2022 года.
Обновлено в 13:51
Политика

Порошенко оценил «своей дупой» качество дорог во Львовской области

«Пусть Порох почувствует своей дупой, какие здесь дороги», — иронизируют пользователи социальной сети в комментариях под видео.
Обновлено в 13:44
Политика

Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что запустит процедуру импичмента в отношении президента Украины Петра Порошенко, сообщает ФАН.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой

Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Футбол

Вратарь «Манчестер Юнайтед» отказался от зарплаты €20,4 млн в год

По информации Evening Standard, клуб предложил испанскому голкиперу новое соглашение с зарплатой €20,4 млн в год, но футболист ответил отказом.
Обновлено в 14:59
Политика

Волкер пригрозил России новыми санкциями из-за Крыма

Ранее заместитель постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН Джонатан Коэн заявил, что Вашингтон сохранит санкции в отношении России в том числе до тех пор, пока власти Украины не получат контроль над Крымом.
Обновлено в 13:34
Авто

Opel объявил о возвращении на российский рынок

Обновлено в 01:55
Экономика

Reuters сообщил о планах Gunvor продать активы в России

Основной владелец нефтетрейдера Gunvor Торбьорн Торнквист обсуждал с банками-кредиторами сценарий с продажей неключевых активов в России и поиск стратегического партнера для НПЗ в немецком Ингольштадте.
Обновлено в 12:10
Спорт

Делом Васильевой занимается антидопинговое агентство МОК

Международное агентство ITA было учреждено Международным олимпийским комитетом на деньги, полученные от штрафных выплат России за допинговый скандал по итогам Олимпиады в Сочи.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Марата Башарова лишили работы после избиения жены

Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили найти замену актеру Марату Башарову после того, как стало известно, что он избил жену.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие

ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана

Обновлено в 00:48
Армия и оружие

Минобороны: военные следят за эсминцем США в Балтийском море

Российский национальный центр управления обороной проинформировал, что силы Балтийского флота ВМС России организовали непрерывное слежение за американским эскадренным миноносцем USS Gravely (DDG-107) ВМС США зашел в акваторию Балтийского моря, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова подала в суд на Радимова из-за алиментов

Певица Татьяна Буланова собирается судиться с бывшим мужем Владиславом Радимовым.
Обновлено вчера в 22:55
Спорт

В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира

Как рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, из-за нехватки времени изменения в заявке национальной команды до сих пор не внесены - состав остается тем же, что и на прошедшем чемпионате Европы в Минске.
Обновлено вчера в 11:28
Авто

В РФ запускают программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Обновлено в 08:57
Автоспорт

Албон: всё ещё осваиваюсь в болиде

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился впечатлениями от первого дня второй серии предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которого ему удалось показать шестое время.
Обновлено в 14:44
Общество

Аршавины проигнорировали заседание суда по делу об их разводе

Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин не явился на судебное заседание по делу о разводе со своей супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 09:24
ещё по теме
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное