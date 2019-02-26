Футбол

Маурицио Сарри: «Кепа извинился передо мной, вопрос закрыт»Sportbox.RU 03:33

Челси — Манчестер Сити
0 – 0
3 : 4 по пенальти
Кубок английской лиги, Финал, 24 февраля
Стадион «Уэмбли»
Давид Луиз
30′
46′
Эмерик Лапорт
Венсан Компани
58′
Фернандиньо
Антонио Рюдигер
72′
79′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
79′
85′
Кевин де Брюйне
Лерой Сане
Жоржиньо
88′
Росс Баркли
Рубен Лофтус-Чик
89′
90′+1′
Николас Отаменди
91′
Фернандиньо
Данило Луис
Виллиан
Гонсало Игуаин
95′
П
Случилось недоразумение, но Кепа понимает, что совершил большую ошибку подобной реакцией. Он извинился передо мной и перед всем клубом. Вопросы, касательно дисциплины, решает руководство клуба, ну, а лично для меня этот вопрос уже закрыт.
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