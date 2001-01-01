Футбол

Маурицио Сарри: «Канте пропустит пару недель из-за травмы»Спорт-Экспресс 14:28

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри перед матчем с "Айнтрахтом" в полуфинале Лиги Европы сообщил о состоянии здоровья полузащитника команды Н'Голо Канте. Ранее стало известно, что француз пропустит эту игру.
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Маурицио Сарри: «Канте пропустит пару недель из-за травмы»

Спорт-Экспресс14:28

Канте пропустит несколько недель из-за травмы

Sportbox.RU15:09

Сарри: Канте придётся пропустить пару недель из-за повреждения

Чемпионат14:57

Канте пропустит несколько недель из-за травмы

Матч ТВ15:09

Канте не обвиняет Сарри в полученной травме

Евро-футбол.ру06 мая в 18:04
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Футбол

Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист

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Испанский художник представил картину о российских военных в Сирии

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Для Коломойского Аваков – партнер, который находится во власти и способен защитить его интересы даже на нынешнем переходном этапе, когда люди Зеленского еще не вошли во власть.
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США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.
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Авто

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Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
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В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
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Происшествия

Суд постановил уничтожить стул, которым дрался Кокорин

Суд в Москве постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин избил чиновника Дениса Пака, пишет "Интерфакс".
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Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
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Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Обновлено вчера в 22:48
Футбол

Петр Чех: «Арсенал» с уважением относится к «Валенсии»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги Европы против «Валенсии».
Обновлено в 13:39
Финансы

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Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Футбол

Мино Райола отстранен от работы на три месяца

Агент Мино Райола и его брат Винченцо были отстранены от работы в качестве представителей футболистов.
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Происшествия

В США показали ледоруб, которым убили Троцкого

Международный музей шпионажа в Вашингтоне впервые выставил ранее считавшийся утраченным ледоруб, которым, предположительно, агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.
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Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границы

Напомним: актер признался в незаконном пересечении границы двух государств в своем Instagram, где разместил соответствующее видео.
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Всадник апокалипсиса: Эксперт увидел в космосе зловещее знамение «Конца света»

«Медвежий всадник апокалипсиса», - окрестили специалисты изображение.
Обновлено 06 мая в 20:59
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Режим ЧС ввели в Иркутском и Баяндаевском районах из-за лесных пожаров

Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Происшествия

«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100

Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.
Обновлено в 14:28
Игры

В сеть утекло изображение коллекционного издания Ghost Recon: Breakpoint

Ubisoft как всегда не может сдержать "утечек": официальный анонс новой игры из серии Ghost Recon состоится только завтра, но в сеть уже попало изображение с его коллекционным изданием.
Обновлено в 13:00
Общество

Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации

Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)

Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:25
Политика

Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам

Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07
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Националист Демушкин заявил, что его назначили чиновником в Барвихе

Обновлено вчера в 19:04
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Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Кино

В Тверской области завершился фестиваль детского любительского кино «Мы нашей памяти верны»

8 мая в Тверском областном Доме народного творчества прошла торжественная церемония награждения победителей конкурсной программы фестиваля детского любительского кино «Мы нашей памяти верны», посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Обновлено в 08:10
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УНИКС обыграл «Калев» и пробился в полуфинал Единой лиги ВТБ

Баскетболисты казанского УНИКСа стали первыми полуфиналистами Единой лиги ВТБ. Встреча, проходившая в Таллине, завершилась со счётом 84:96.
Обновлено в 14:12
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Новым руководителем Jeep стал выходец из Infiniti

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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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