Футбол

Маурицио Сарри: «Канте пропустит пару недель из-за травмы»Спорт-Экспресс 14:28

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри перед матчем с "Айнтрахтом" в полуфинале Лиги Европы сообщил о состоянии здоровья полузащитника команды Н'Голо Канте. Ранее стало известно, что француз пропустит эту игру.
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Канте пропустит несколько недель из-за травмы

Матч ТВ15:09

Канте пропустит несколько недель из-за травмы

Sportbox.RU15:09

Сарри: Канте придётся пропустить пару недель из-за повреждения

Чемпионат14:57

Маурицио Сарри: «Канте пропустит пару недель из-за травмы»

Спорт-Экспресс14:28

Канте не обвиняет Сарри в полученной травме

Евро-футбол.ру06 мая в 18:04
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Футбол

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В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
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Представители телеканала HBO объяснились за появление одноразового стакана для кофе на вынос в одном из эпизодов сериала «Игры престолов».
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Авто

Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже

Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
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Хет-трик Моуры вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов

Лукас Моура в самой концовке игры забил третий мяч и вывел свою команду в финал Лиги чемпионов.
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Армия и оружие

В Международном суде намерены наказать всех, кто совершит военные преступления в Ливии

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Баварская компания официально подтверждает прекращение производства модели BMW 3-Series Gran Turismo.
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Правоохранительные органы и оперативные службы аэропорта Домодедово проверяют информацию о минировании.
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«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
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Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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