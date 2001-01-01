Футбол
Маурицио Сарри: «Канте пропустит пару недель из-за травмы»Спорт-Экспресс 14:28
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри перед матчем с "Айнтрахтом" в полуфинале Лиги Европы сообщил о состоянии здоровья полузащитника команды Н'Голо Канте. Ранее стало известно, что француз пропустит эту игру.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Футбол
Почеттино назвал Моуру супергероем
Обновлено в 17:59
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Общество
Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Футбол
Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в Англии
Надеюсь, ему установят памятник в Англии.
Обновлено в 17:30
Футбол
Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист
Юрист коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил, могут ли клубы расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Гаджеты
Флагман Xiaomi Redmi 855 получит экранный сканер отпечатка
Генеральный директор бренда Redmi Лю Вэйбин рассекретил некоторые особенности будущего флагмана Redmi 855 (название условное).
Обновлено в 06:46
Общество
У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка
В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
Обновлено в 09:26
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснили появление стакана в кадре
Представители телеканала HBO объяснились за появление одноразового стакана для кофе на вынос в одном из эпизодов сериала «Игры престолов».
Обновлено вчера в 06:27
Авто
Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже
Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Политика
СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» выдвинуться в Раду
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук формирует штаб для участия в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 13:10
Футбол
Хет-трик Моуры вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов
Лукас Моура в самой концовке игры забил третий мяч и вывел свою команду в финал Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
В Международном суде намерены наказать всех, кто совершит военные преступления в Ливии
По данным ливийского отделения Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений погибли свыше 430 человек, более 2 тыс. получили ранения.
Обновлено в 17:13
Авто
BMW прекращает выпуск 3-Series Gran Turismo
Баварская компания официально подтверждает прекращение производства модели BMW 3-Series Gran Turismo.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая показала фото и видео с яркого дня рождения дочери
Певица и актриса Анастасия Стоцкая решила поделиться с поклонниками своей радостью. 7 мая у ее дочери был день рождения.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Мать Кокорина покинула зал суда после оглашения приговора
Женщина вышла из зала суда сразу после обвинительного приговора своему сыну.
Обновлено в 10:02
Политика
Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике.
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Ксению Собчак застукали с сигаретой
Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к такому образу Собчак, в особенности к сигарете в ее руке.
Обновлено в 07:48
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье
Обновлено в 16:26
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Домодедово
Правоохранительные органы и оперативные службы аэропорта Домодедово проверяют информацию о минировании.
Обновлено в 12:32
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала данные о решении Москвы выслать двух шведских дипломатов в ответ на отказ в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.
Обновлено в 09:53
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
В возрасте 85 лет скончался знаменитый композитор Евгений Крылатов.
Обновлено в 05:42
Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32