Футбол

Маурицио Сарри: «Канте пропустит пару недель из-за травмы»Спорт-Экспресс 14:28

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри перед матчем с "Айнтрахтом" в полуфинале Лиги Европы сообщил о состоянии здоровья полузащитника команды Н'Голо Канте. Ранее стало известно, что француз пропустит эту игру.
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Канте пропустит несколько недель из-за травмы

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Канте не обвиняет Сарри в полученной травме

Евро-футбол.ру06 мая в 18:04

Сарри: Канте придётся пропустить пару недель из-за повреждения

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Маурицио Сарри: «Канте пропустит пару недель из-за травмы»

Спорт-Экспресс14:28

Канте пропустит несколько недель из-за травмы

Sportbox.RU15:09
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