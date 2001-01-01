Футбол
Маурицио Сарри: «Канте пропустит пару недель из-за травмы»Спорт-Экспресс 14:28
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри перед матчем с "Айнтрахтом" в полуфинале Лиги Европы сообщил о состоянии здоровья полузащитника команды Н'Голо Канте. Ранее стало известно, что француз пропустит эту игру.
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