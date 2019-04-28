Футбол
Маурицио Сарри: «Хотел бы остаться в „Челси“ на следующий сезон»Матч ТВ 05:27
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что хочет остаться в лондонском клубе на будущий сезон.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:25, Ашберн
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Политика
Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»
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Обновлено вчера в 18:48
Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ
"Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:28
Происшествия
Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью
Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
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Происшествия
Во Владивостоке на международном турнире по самбо произошла драка
Обновлено вчера в 14:40
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
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Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
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AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
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На юго-востоке Москвы около 60 человек были эвакуированы из из общежития после анонимного сообщения с угрозой "минирования".
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Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
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Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
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Авто
Еще есть шанс купить: у Bugatti осталось всего 100 «Широнов»
У компании Bugatti осталось менее ста непроданных гиперкаров Chiron. Всего производитель планирует собрать 500 автомобилей.
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