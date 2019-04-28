Футбол
Маурицио Сарри: «Хотел бы остаться в „Челси“ на следующий сезон»Матч ТВ 05:27
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что хочет остаться в лондонском клубе на будущий сезон.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
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Футбол
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Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
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Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
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Общество
Новый порядок прохождения диспансеризации и профосмотров приняли в РФ
Новый порядок прохождения диспансеризации и ежегодных профилактических медицинских осмотров принят и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации накануне, 25 апреля.
Обновлено 26 апреля в 07:10
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Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге
Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
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Обновлено вчера в 05:16
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Политика
Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Футбол
«СКА-Хабаровск» и «Ротор» сыграли вничью
"Ротор" сыграл вничью со "СКА-Хабаровск" (2:2) в матче 34-го тура Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 08:06
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве
По словам синоптиков, днем 29 апреля ожидается до 12 градусов тепла, а в ночные часы температура составит около нуля градусов в городе, а по области — до –3 градусов.
Обновлено в 04:10
Гаджеты
Продажи смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня
Как показывает диаграмма, представленная производителем, именно в 2016 году продажи мобильных устройств резко снизились в два раза, после чего данное подразделение имело только низкие результаты.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
В Австрии заявили о зависимости Европы от американских авантюр
Доктрины и договоры, которые лежат в основе Евросоюза и НАТО, обязывают европейцев участвовать в любых военных авантюрах США и нести полную ответственность за их преступления, пишет австрийское издание Contra Magazin.
Обновлено в 03:10
Политика
В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 08:27
Наука
Преподаватель из Оксфорда рассказал о живущих среди людей пришельцах
Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи заявил, что представители внеземных цивилизаций уже давно проживают на Земле среди людей.
Обновлено в 07:40
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Полина Гагарина без макияжа короновала себя
Известная певица Полина Гагарина своим подписчикам в Инстаграм рассказала о том, как она себя короновала.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
На Среднем Урале из-за снегопада ограничена перевозка групп детей
Автоинспекцией введены ограничения на организованные перевозки групп детей.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Политика
На Украине ожидают повторения катастрофы на Чернобыльской АЭС
Ранее, академическое профильное издание Energy Research & Social Science опубликовало собственное исследование, согласно которому вероятность крупной техногенной катастрофы, подобной Чернобыльской, достигнет 80% в самые ближайшие годы.
Обновлено в 00:34
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено 26 апреля в 11:51
Здоровье
Педиатры назвали 12 осложнений после вакцинации
Вместо 47 страшных последствий прививок, ученым удалось установить причинно-следственную связь только с 12 осложнениями.
Обновлено в 06:33
Политика
Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Ирина Понаровская в эфире канала «Россия 1» рассказал о присуждении звания народного артиста, которое она получила в феврале 2019-го в 66 лет.
Обновлено в 03:00
Авто
Тюнинговая «Газель» получила двигатель от Lexus
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49