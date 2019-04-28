Маурицио Сарри: «Хотел бы остаться в „Челси“ на следующий сезон»Матч ТВ 05:27

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что хочет остаться в лондонском клубе на будущий сезон.

Маурицио Сарри: «Хотел бы остаться в „Челси“ на следующий сезон»

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