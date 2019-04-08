Маурицио Сарри: Хотел бы, чтобы Ковачич остался в «Челси»Советский спорт 04:02

Главный тренер Челси Маурицио Сарри высказался о будущем в клубе полузащитника Матео Ковачича, который выступает за синих на правах аренды из Реала. Да, Ковачич у нас только в аренде, приводит Goal.com слова итальянца. И мне бы очень хотелось, чтобы он остался.

Маурицио Сарри: Хотел бы, чтобы Ковачич остался в «Челси»

Транспорт В Саратове перестали ходить 13 автобусных маршрутов В Саратове приостановили свою работу 13 автобусных маршрутов. Об этом сегодня, 8 апреля, информирует городская администрация.

Происшествия Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.

Политика Зеленский согласился на дебаты с Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».

Наука Окружающий человека мир является иллюзией, заявили ученые Мир, окружающий человека, может быть не более чем иллюзией — говорят авторитетные ученые.

Политика Умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев В возрасте 67 лет умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Экономика Число ИП в России впервые превысило количество компаний Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».

Происшествия Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.

Армия и оружие В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.

Политика В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций Американский сенатор Марко Рубио заявил, что законодатели страны устали от антироссийских санкций.

Общество В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности В Москве в понедельник, восьмого апреля, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Происшествия В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Авто Jeep представил версии пикапа Gladiator для «Пасхального сафари» Jeep Gladiator Wayout представляет собой автомобиль, который может вас завести в какую-нибудь глушь и предоставит возможность с комфортом переночевать в нем – палатка для двух человек находится над пикапом, есть еще и большой навес.

Политика Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.

Происшествия На главу Оймяконского района возбуждено уголовное дело На главу Оймяконского района Максима Захарова возбуждено уголовное дело, подтвердили ЯСИА в Управлении СК РФ по РС(Я). Детали будут сообщены позднее в официальном пресс-релизе.

Гаджеты Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.

Общество Статистика: каждый десятый взрослый японец остается девственником Судя по исследованию, каждый десятый японец в возрасте 40 лет является девственником.

Экономика В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентам Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.

Политика Саакашвили попросил Порошенко вернуть ему украинский паспорт Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили записал видеообращение к президенту Петру Порошенко, в котором призвал того вернуть ему украинское гражданство.

Кино В Доме кино началось прощание с Алексеем Булдаковым Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым началась в понедельник в московском Доме кино.