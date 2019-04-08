Футбол
Маурицио Сарри: Хотел бы, чтобы Ковачич остался в «Челси»Советский спорт 04:02
Главный тренер Челси Маурицио Сарри высказался о будущем в клубе полузащитника Матео Ковачича, который выступает за синих на правах аренды из Реала. Да, Ковачич у нас только в аренде, приводит Goal.com слова итальянца. И мне бы очень хотелось, чтобы он остался.
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