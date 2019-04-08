Футбол

Маурицио Сарри: Хотел бы, чтобы Ковачич остался в «Челси»Советский спорт 04:02

Главный тренер Челси Маурицио Сарри высказался о будущем в клубе полузащитника Матео Ковачича, который выступает за синих на правах аренды из Реала. Да, Ковачич у нас только в аренде, приводит Goal.com слова итальянца. И мне бы очень хотелось, чтобы он остался.
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Маурицио Сарри: Хотел бы, чтобы Ковачич остался в «Челси»

Советский спорт04:02

СМИ: Сарри хочет, чтобы «Челси» выкупил Ковачича у «Реала»

Спорт-Экспресс00:53

Сарри хочет, чтобы «Челси» выкупил Ковачича у «Реала»

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Sport.ru01:43

Маурицио Сарри: «Хотел бы, чтобы Ковачич остался в „Челси“»

Sports.ru03:19

Сарри хочет выкупить у «Реала» Ковачича

Sport24.ruвчера в 22:06
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Маурицио Сарри
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Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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