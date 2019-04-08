Футбол
Маурицио Сарри: «Хотел бы, чтобы Ковачич остался в „Челси“»Sports.ru 03:19
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что хотел бы видеть полузащитника Матео Ковачич в составе клуба на постоянной основе. 24-летний хавбек сборной Хорватии выступает за «синих» на правах аренды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Армия и оружие
США эвакуировали своих военных из Ливии
После начала активных боевых действий в районе ливийской столицы расположенный в районе Триполи американский воинский контингент был экстренно эвакуирован силами ВМС США.
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес
Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к бывшей жене своего сына Максима, телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Животных из китовой тюрьмы отпустят на свободу
Ученые решили выпустить всех животных из китовой тюрьмы в бухте Средняя Приморского края в дикую природу.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.
Обновлено вчера в 14:25
Общество
Прокуратуры регионов объяснили отмену концертов решением организаторов
В региональных прокуратурах утверждают, что отмена концертов современных музыкантов в конце 2018 года связана с решением самих организаторов, а не с запретом правоохранительных органов.
Обновлено в 02:51
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Происшествия
На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области начался пожар
Пожар начался на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области, заявили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Российские корабли Тихоокеанского флота прибыли в Манилу
Большие противолодочные суда "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Иркут" Тихоокеанского флота России прибыли с неофициальным визитом в филиппинскую столицу Манилу, заявили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Выявлены лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 02:45
Политика
В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России
В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Умер экс-председатель Госсовета РТ Василий Лихачев
На 68-м году жизни сегодня скончался бывший председатель Госсовета Татарстана Василий Лихачев.В период с 1991 по 1998 год Василий Лихачев являлся вице-президентом, председателем Госсовета Татарстана, зампредом Совета Федерации РФ.
Обновлено в 02:21
Общество
Несанкционированный митинг против свалок проходит в Архангельске
Обновлено вчера в 07:26
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Общество
Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini
Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Политика
В ЦИК потребовали устроить дебаты Порошенко и Зеленского на ТВ
До начала первого тура выборов Петр Порошенко, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко должны были принять участие в официальных дебатах на телеканале «Первый».
Обновлено в 02:39
Экономика
Правительство утвердило госпрограмму научно-технологического развития
Утверждена государственная программа "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Обновлено в 03:14
Политика
Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ
Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.
Обновлено вчера в 18:57
Музыка
30 лет и 3 дня: YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено вчера в 20:13
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Кино
В России отмечают День анимации
День анимации был учрежден в России с целью укрепления и развития зрительского интереса к этому направлению искусства.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Битва полов: кто чаще рождается в британской королевской семье
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Хакасии экс-зампреда правительства вновь осудили за хищение 100 млн
Суд установил, что с июня 2011 по июль 2013 года трое подсудимых под видом аутсорсинга перечислили на расчетные счета подконтрольного им ООО "СиБУС" в общей сложности 94 миллиона рублей в качестве оплаты услуг по фиктивным договорам, заключенным с ГУП РХ "Хакресводоканал".
Обновлено в 03:14
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
На Украине пригрозили ракетами Севастопольской бухте
Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков 7 апреля похвастался в интервью украинскому блогеру Владимиру Бучко испытаниями нового ракетного комплекса «Нептун».
Обновлено вчера в 17:26