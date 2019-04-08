Футбол

Маурицио Сарри: «Хотел бы, чтобы Ковачич остался в „Челси“»Sports.ru 03:19

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что хотел бы видеть полузащитника Матео Ковачич в составе клуба на постоянной основе. 24-летний хавбек сборной Хорватии выступает за «синих» на правах аренды.
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Лидер «Челси» отправится в «Реал». ВИДЕО

Sport.ru01:43

Маурицио Сарри: «Хотел бы, чтобы Ковачич остался в „Челси“»

Sports.ru03:19

Сарри хочет сохранить Ковачича в «Челси»

Бомбардир.ру02:59

СМИ: Сарри хочет, чтобы «Челси» выкупил Ковачича у «Реала»

Спорт-Экспресс00:53

Сарри хочет, чтобы «Челси» выкупил Ковачича у «Реала»

Евро-футбол.ру01:39

Сарри хочет выкупить у «Реала» Ковачича

Sport24.ruвчера в 22:06
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Происшествия

Рейс из Омска в Москву задержали из-за неисправности лайнера

Обновлено в 02:40
Армия и оружие

США эвакуировали своих военных из Ливии

После начала активных боевых действий в районе ливийской столицы расположенный в районе Триполи американский воинский контингент был экстренно эвакуирован силами ВМС США.
Обновлено вчера в 07:33
Политика

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Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес

Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к бывшей жене своего сына Максима, телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 21:15
Общество

Животных из китовой тюрьмы отпустят на свободу

Ученые решили выпустить всех животных из китовой тюрьмы в бухте Средняя Приморского края в дикую природу.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Обновлено вчера в 20:51
Политика

Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.
Обновлено вчера в 14:25
Общество

Прокуратуры регионов объяснили отмену концертов решением организаторов

В региональных прокуратурах утверждают, что отмена концертов современных музыкантов в конце 2018 года связана с решением самих организаторов, а не с запретом правоохранительных органов.
Обновлено в 02:51
Экономика

Число ИП в России впервые превысило количество компаний

Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Происшествия

На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области начался пожар

Пожар начался на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области, заявили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Российские корабли Тихоокеанского флота прибыли в Манилу

Большие противолодочные суда "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Иркут" Тихоокеанского флота России прибыли с неофициальным визитом в филиппинскую столицу Манилу, заявили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.
Обновлено вчера в 23:07
Общество

Выявлены лучшие марки плавленого сыра

Обновлено в 02:45
Политика

В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России

В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Общество

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено вчера в 05:49
Политика

Умер экс-председатель Госсовета РТ Василий Лихачев

На 68-м году жизни сегодня скончался бывший председатель Госсовета Татарстана Василий Лихачев.В период с 1991 по 1998 год Василий Лихачев являлся вице-президентом, председателем Госсовета Татарстана, зампредом Совета Федерации РФ.
Обновлено в 02:21
Общество

Несанкционированный митинг против свалок проходит в Архангельске

Обновлено вчера в 07:26
Общество

В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Общество

Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini

Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Политика

В ЦИК потребовали устроить дебаты Порошенко и Зеленского на ТВ

До начала первого тура выборов Петр Порошенко, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко должны были принять участие в официальных дебатах на телеканале «Первый».
Обновлено в 02:39
Экономика

Правительство утвердило госпрограмму научно-технологического развития

Утверждена государственная программа "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Обновлено в 03:14
Политика

Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ

Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.
Обновлено вчера в 18:57
Музыка

30 лет и 3 дня: YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено вчера в 20:13
Интернет

Названы способы повысить скорость беспроводного интернета

Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Кино

В России отмечают День анимации

День анимации был учрежден в России с целью укрепления и развития зрительского интереса к этому направлению искусства.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Битва полов: кто чаще рождается в британской королевской семье

Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Хакасии экс-зампреда правительства вновь осудили за хищение 100 млн

Суд установил, что с июня 2011 по июль 2013 года трое подсудимых под видом аутсорсинга перечислили на расчетные счета подконтрольного им ООО "СиБУС" в общей сложности 94 миллиона рублей в качестве оплаты услуг по фиктивным договорам, заключенным с ГУП РХ "Хакресводоканал".
Обновлено в 03:14
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
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ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

На Украине пригрозили ракетами Севастопольской бухте

Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков 7 апреля похвастался в интервью украинскому блогеру Владимиру Бучко испытаниями нового ракетного комплекса «Нептун».
Обновлено вчера в 17:26
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Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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