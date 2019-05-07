Футбол

Маурицио Сарри может возглавить «Рому»Еженедельник Футбол 10:34

В услугах 60-летнего специалиста заинтересована «Рома». Столичная команда готова сделать предложение главному тренеру «Челси» Маурицио Сарри по окончании сезона. Римский клуб переключился на его кандидатуру после отказа Антонио Конте.
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Сарри: «Могу поработать в другом английском клубе»

Евро-футбол.ру10:24

Маурицио Сарри: «Хочу остаться в „Челси“»

Спорт-Экспресс09:13

«Рома» намерена пригласить Сарри после отказа Конте

Чемпионатвчера в 14:23

СМИ: «Рома» после отказа Конте намерена пригласить Сарри

ProstoProSportвчера в 16:03

Сарри может возглавить «Рому» вместо отказавшегося Конте

Нева Спортвчера в 14:40

«Рома» хочет пригласить Сарри

Soccer.ruвчера в 14:31

Сарри: «Если смогу, хотел бы остаться в „Челси“»

Sport24.ru09:04
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Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
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В крови покойного вокалиста The Prodigy нашли алкоголь и кокаин

Следствие не смогло установить обстоятельств смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта, но обнаружило в его крови наркотики, алкоголь и лекарственный препарат.
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Общество

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Общество

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Получившие российские паспорта жители непризнанных ДНР и ЛНР могут лишиться пенсий и соцвыплат.
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Авто

Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT

Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
Обновлено в 04:27
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ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн»

ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн» ЦБ исключил из реестра микрофинансовую компанию (МФК) «Мани Фанни Онлайн», в конце апреля объявившую о приостановлении деятельности из-за невозможности досрочного возврата инвесторам вложенных средств.
Обновлено в 08:45
Футбол

Колосков: «Было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили»

Было бы более гуманно и справедливо, если бы накануне Дня Победы их освободили из-под стражи, но, к сожалению, этого не произошло.
Обновлено в 09:42
Политика

Путин почтил память погибших в «Шереметьево»

Глава Российской Федерации Владимир Путин отдал дань памяти погибшим в страшной катастрофе, произошедшей на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта «Шереметьево».
Обновлено в 09:39
Происшествия

СМИ сообщили о крушении самолёта в аэропорту Мьянмы

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Жителя Ярославля оштрафовали за неуважение к президенту Путину

Житель Ярославля Кирилл Попутников стал вторым гражданином, оштрафованным по статье о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
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Футбол

«Мордовия» и «Балтика» получили иски из-за долгов по аренде стадионов

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Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
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Шоу-бизнес

Ушла за Началовой: скоропостижно скончалась журналист Исаева

Бильд-редактор популярных изданий Ирина Исаева скоропостижно скончалась после отрыва тромба, сообщает портал "Дни.ру".
Обновлено в 03:38
Происшествия

Стало известно о четвертом за сутки происшествии с SSJ-100

Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево в Ульяновск отменили.
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Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки

Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
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Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира

Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
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Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
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«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
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Общество

Экс-глава Департамента ЖКХ избран генеральным директором «Мосгаза»

Экс-глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев занял должность генерального директора АО «Мосгаз».
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Китай отказался от договоренностей по торговой сделке с США

Китай направил Вашингтону проект торгового соглашения между странами, согласно которому китайское правительство полностью аннулирует практически все договоренности, достигнутые в ходе переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на источники в системе государственного управления США.
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Зюганов ответил Чижовой, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Ранее писательница Елена Чижова заявила, что лидер СССР ненавидел Ленинград и помог Гитлеру уничтожить город.
Обновлено вчера в 09:08
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Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала

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Происшествия

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Римские легионеры в крепости Виндоланда увлекались настольной игрой

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Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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