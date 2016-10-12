Футбол

Маурицио Сарри: «Игуаин умеет не только забивать, но и комбинировать»Матч ТВ 03:04

Игуаин приехал в «Челси» очень мотивированным, и, конечно, он умеет забивать, но еще и прекрасно комбинирует с партнерами. Он будет очень полезен для Азара и Виллиана. После перехода Игуаин, права на которого принадлежат «Ювентусу», провел за «Челси» два матча и забил два гола.
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Маурицио Сарри: «Игуаин умеет не только забивать, но и комбинировать»

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Маурицио Сарри: «Игуаин умеет не только забивать, но и комбинировать»

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