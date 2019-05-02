Футбол
«Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Челси»Евро-футбол.ру вчера в 16:53
|19′
Андреас Бодткер Кристенсен
Лука Йович
|23′
|45′
Педро Родригес
Макото Хасебе
|58′
Желсон Фернандес
|61′
|61′
Виллиан
Эден Азар
Желсон Фернандес
Гонсалу Пасиенсия
|73′
|83′
Рубен Лофтус-Чик
Матео Ковачич
Мият Гачинович
Йетро Виллемс
|90′+2′
Айнтрахт
Расстановка 5‑4‑1
31
Трапп
19
Абраам
13
Хинтереггер
3
Фалетт
24
да Кошта
10
Костич
15
Виллемс
39
Пасиенсия
20
Хасебе
17
Роде
8
Йович
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
30
Луиз
27
Кристенсен
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
18
Жиру
10
Азар
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Давид Луис прямыми ударами со стандартов и Рубен Лофтус-Чик на отскоках продолжили терроризировать защиту "Айнтрахта", но немецкий клуб выстоял, сохранив интригу до ответного матча. 1:1 – счёт в пользу "Челси", однако от Луки Йовича и компании можно ждать сюрпризов на "Стэмфорд Бридж".
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«Айнтрахт» — «Челси» — 1:1. Видеообзор первого полуфинального матча Лиги Европы
Sport24.ruвчера в 17:58
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
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