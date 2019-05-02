Футбол

«Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Челси»Евро-футбол.ру вчера в 16:53

Айнтрахт — Челси
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Полуфинал, вчера
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
19′
Андреас Бодткер Кристенсен
Лука Йович
23′
45′
Педро Родригес
Макото Хасебе
58′
Желсон Фернандес
61′
61′
Виллиан
Эден Азар
Желсон Фернандес
Гонсалу Пасиенсия
73′
83′
Рубен Лофтус-Чик
Матео Ковачич
Мият Гачинович
Йетро Виллемс
90′+2′
Давид Луис прямыми ударами со стандартов и Рубен Лофтус-Чик на отскоках продолжили терроризировать защиту "Айнтрахта", но немецкий клуб выстоял, сохранив интригу до ответного матча. 1:1 – счёт в пользу "Челси", однако от Луки Йовича и компании можно ждать сюрпризов на "Стэмфорд Бридж".
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